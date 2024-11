Vì sao lãi cao, các hộ nuôi tôm ở Nghệ An vẫn để trống ao vào vụ Đông?

Nhu cầu thị trường lớn, giá tôm tăng cao, lợi nhuận khá nhưng rất ít người nuôi tôm ở Nghệ An mạnh dạn xuống giống trong vụ Đông này…

Đối với tôm vụ Đông, người nuôi thường phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, tính rủi ro cao do biến đổi phức tạp của thời tiết, mưa lũ bất thường. Để tôm phát triển an toàn và đạt năng suất cao, các hộ nuôi áp dụng công nghệ an toàn sinh học, nuôi bể nổi, ương tôm trong nhà màng, sau khi đạt kích cỡ tốt mới thả ra môi trường, thực hiện nuôi nhiều giai đoạn. Quá trình nuôi, đòi hỏi phải có kỹ thuật chăm sóc, khi nhiệt độ xuống thấp, cần giảm thức ăn cả về số lượng lẫn số lần cho ăn; định kỳ kiểm tra các yếu tố môi trường hằng ngày vào buổi sáng và chiều, nếu chỉ số các yếu tố môi trường nằm ngoài ngưỡng thích hợp phải có biện pháp xử lý ngay.