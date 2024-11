Kinh tế Lạc vụ đông ở Nghệ An được mùa, được giá Hiện, người dân Nghệ An đang rộ thu hoạch lạc vụ đông. Năm nay, lạc đạt năng suất cao, giá bán tốt nên bà con rất phấn khởi.

Nông dân xã Diễn An (Diễn Châu) thu hoạch lạc vụ Đông. Ảnh: T.P

Vừa thu hoạch xong 1 sào lạc, anh Cao Văn Công (xóm 1, Diễn An, Diễn Châu) rất phấn khởi khi lạc đông được mùa, giá bán cao. Anh Công cho biết: “Đầu vụ, lạc gặp mưa lớn kéo dài, ngập sâu trong nước; sau đó, khi lạc đang chắc củ thì lại gặp lũ, tưởng chừng như mất trắng. Thế nhưng, nhờ làm tốt công tác thuỷ lợi, tích cực chăm sóc, cây lạc đông vụ này vẫn đạt năng suất khá. Mỗi sào lạc đạt năng suất 1,2-1,3 tạ”.

Vụ đông năm nay, toàn xã Diễn An trồng 25ha lạc, năng suất ước đạt 26 tạ/1ha, sản lượng khoảng 65 tấn. Lâu nay, lạc là cây trồng đưa lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Diễn An, thường thì người dân sản xuất mỗi năm 2 vụ, lạc đông và lạc Xuân. Lạc Xuân năng suất cao, diện tích trồng cũng nhiều hơn so với lạc đông.

Năm nay, năng suất lạc vụ đông đạt khá, nông dân rất phấn khởi. Ảnh: T.P

Song, giá lạc đông lại cao hơn lạc xuân do người dân bán lạc giống. Chị Nguyễn Thị Tý (xóm 4, xã Diễn An) cho biết: “Nếu như lạc Xuân giá 30.000 đồng/kg thì lạc đông có giá 38.000 đồng/kg. Người dân chủ yếu trồng để lạc giống cho vụ xuân và bán cho các hộ có nhu cầu”.

Tại Diễn Thịnh - địa phương được coi là “vựa” lạc của Nghệ An, vụ đông này, người dân Diễn Thịnh trồng 255 ha lạc. Hiện, người dân đã thu hoạch được 90% diện tích. Mặc dù, vụ này, thời tiết rất bất lợi khi mưa lũ diễn biến phức tạp, cây lạc bị tác động nặng nề nhưng năng suất lạc vẫn đạt khá, ước đạt khoảng 1tạ/sào. Chị Thu xóm 8, xã Diễn Thịnh trồng 4 sào lạc, sản lượng đạt 4-5 tạ khô, với giá bán hiện tại, chị thu về được 15 - 16 triệu đồng, trừ chi phí giống, phân bón, chị còn khoảng 12 triệu đồng.

Lạc là cây trồng chủ lực của huyện Diễn Châu. Ảnh: T.P

“Nhà tôi trồng 4 sào lạc đông, giống lạc L20. So với các năm thì năm nay lạc được mùa, năng suất ước đạt 1,1 tạ/sào. So với năm ngoái, vụ đông năm nay, năng suất cao hơn khoảng 15-20kg/sào. Chủ yếu là trồng để giống cho vụ sau và cung ứng giống cho các vùng trồng khác”, chị Thu cho biết.

Do dự đoán được năm nay thời tiết thất thường, mưa nhiều nên ngay từ khi bước vào vụ sản xuất, địa phương đã tuyên truyền bà con trồng những giống lạc ngắn ngày nhưng vẫn đảm bảo năng suất tốt như L20, L14… Toàn bộ diện tích lạc sau khi trồng đều được phủ ni-lon để đảm bảo kỹ thuật; trong quá trình mưa lớn gây ngập úng, công tác tiêu úng được xử lý tốt nhằm đảm bảo cây lạc sinh trưởng và đảm bảo năng suất cuối vụ.

Lạc vụ đông chủ yếu trồng để bán lạc giống, do đó, giá lạc khá cao, dao động 38-40.000 đồng/kg. Ảnh: T.P

Lạc vụ đông năm nay vừa được mùa, giá bán khá cao. Hiện, giá lạc giống dao động 38.000 - 40.000 đồng/kg. Với mức giá này, bà con đã có thu nhập ổn định khoảng 4,5 triệu đồng/sào. “Do lạc đông chủ yếu là lạc giống nên giá bán cao, tiêu thụ khá dễ dàng. Năm nay, lạc được mùa, được giá nên người dân rất phấn khởi”, ông Hoàng Hải - Chủ tịch Hội Nông dân xã Diễn Thịnh cho biết.

Vụ đông năm 2024, Diễn Châu sản xuất 1.000 ha lạc. Lạc đông được trồng sớm và chủ yếu được trồng tại các địa phương đất cát ven biển từ với các giống L14, L20 và lạc đỏ. Trồng lạc vụ thu đông không khó và không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần phòng ngừa được chuột phá hoại và có chế độ chăm sóc, bón phân đầy đủ.

Với giá trị kinh tế mang lại, cây lạc cần được quan tâm mở rộng diện tích, đầu tư chế biến sâu và xây dựng liên kết chuỗi trong sản xuất. Ảnh: T.P

Vụ đông này, nông dân Diễn Châu cung ứng ra thị trường trong cả nước tới 1.700 tấn lạc giống. Giá lạc giống cao, đem lại thu nhập khá cho người dân Diễn Châu. Không những vậy, nhờ chủ động nguồn lạc giống sẽ góp phần giảm tình trạng sử dụng giống mua trôi nổi trên thị trường, giúp giảm chi phí đầu vào trong sản xuất vụ xuân tiếp theo.