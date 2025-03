Kinh tế Nghệ An: Xây dựng thành công mô hình liên kết sản xuất khoai tây vụ Đông Sáng 5/3 tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Hội thảo đầu bờ “Đánh giá hiệu quả mô hình liên kết sản xuất khoai tây vụ Đông tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn".

Ở Nghệ An là từ những năm 2010 trở về trước, trung bình mỗi năm toàn tỉnh gieo trồng từ 60.000 - 62.000 ha cây trồng vụ Đông các loại. Tuy nhiên, từ năm 2010 lại đây, sản xuất vụ Đông của Nghệ An chỉ còn hơn một nửa so với trước đây.

Các đại biểu tham quan mô hình liên kết sản xuất khoai tây vụ Đông tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: T.L



Trước thực trạng trên, nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất cây trồng vụ Đông, đồng thời, xây dựng được chuỗi liên kết trong hoạt động sản xuất, năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ đã giao cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Nghệ An triển khai thực hiện Dự án: “Xây dựng mô hình liên kết phát triển sản xuất khoai tây gắn với tiêu thụ từ nguồn giống khoai tây sạch bệnh bằng công nghệ khí canh tại Nghệ An”.

Dự án đã xây dựng thành công mô hình sản xuất khoai tây với năng suất bình quân đạt 18-20 tấn/ha, giá trị thu nhập mang lại sau khi trừ chi phí đạt từ 50- 60 triệu đồng/ha. Song song với việc xây dựng mô hình, dự án đã xây dựng được chuỗi liên kết chặt chẽ và đồng bộ giữa 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, trong đó, vai trò, trách nhiệm của các bên được xác định rõ ràng, cụ thể.

Mô hình sản xuất khoai tây vụ Đông kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao trên vùng đất bãi phù sa ven sông góp phần thay đổi tư duy canh tác ở huyện Anh Sơn. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, nhằm ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong việc sản xuất giống sạch bệnh, đa dạng và chủ động nguồn giống, giảm được giá thành, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế từ sản xuất khoai tây. Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã giao Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Nghệ An thực hiện triển khai nhiệm vụ “Nghiên cứu khảo nghiệm, đánh giá năng suất chất lượng một số giống khoai tây xác nhận và phương pháp phủ luống ni lông trong sản xuất khoai tây thương phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất cây vụ Đông tại tỉnh Nghệ An”.

Nhiệm vụ đã xây dựng thành công mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm áp dụng phương pháp phủ luống ni lông đạt năng suất cao hơn từ 10 - 15% .

Mô hình được triển khai theo hình thức liên kết chuỗi, doanh nghiệp chịu trách nhiệm cung cấp giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo hợp đồng ký kết. Ảnh: T.L



Mặc dù đã hình thành và xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất khoai tây trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tuy nhiên, do nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt là đại dịch Covid-19, diện tích trồng khoai tây vụ Đông trên địa bàn tỉnh Nghệ An suy giảm một cách rõ rệt.

Đại diện các xã trên địa bàn huyện Anh Sơn tham quan học tập mô hình. Ảnh: T.L



Nhằm phát triển khoai tây một cách bền vững, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Nghệ An triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ “Áp dụng kỹ thuật phủ luống bằng ni lông trong xây dựng mô hình liên kết sản xuất khoai tây thương phẩm vụ Đông tại huyện Anh Sơn”.

Khoai tây vụ Đông được trồng thử nghiệm ở Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh: TL

Mô hình được triển khai tại vùng đất bãi Trốc Bàu - Bãi Mơ thuộc xóm Quang Tiến, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn với quy mô là 3,2 ha theo chuỗi liên kết sản xuất với sự tham gia của Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân.

Sau quá trình triển khai, đã xây dựng thành công mô hình liên kết sản xuất khoai tây áp dụng kỹ thuật phủ luống ni lông tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn quy mô 3,2 ha. Mô hình cho năng suất đạt 25,93 tấn /ha, năng suất đạt tiêu chuẩn đạt 22,741 tấn/ha, hiệu quả đạt gần 67 triệu đồng/ha, hiệu quả thực tế người dân sản xuất đạt gần 89 triệu đồng/ha.

Tại hội thảo, trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình, phương thức hợp tác, cách thức đầu tư, quản lý sản xuất để duy trì, nhân rộng và phát triển mô hình sản xuất khoai tây vụ Đông theo chuỗi liên kết, nâng cao giá trị sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Anh Sơn.