Nghệ An thu hút được 147 dự án FDI với số vốn gần 4,9 tỷ USD

Vượt xa chỉ tiêu nhiệm kỳ về thu hút đầu tư

Theo báo cáo, lũy kế đến tháng 11/2024, trên địa bàn tỉnh có 147 dự án FDI với số vốn đăng ký 4,873 tỷ USD (trong đó ở ngoài 49 dự án/334,64 triệu USD, ở trong khu kinh tế, khu công nghiệp là 95 dự án FDI với tổng vốn 4,539 tỷ USD) đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khu Kinh tế (KKT) Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An có 318 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký 164.805 tỷ đồng; trong đó có 223 dự án trong nước và 95 dự án FDI. Vốn FDI trong khu kinh tế và khu công nghiệp Nghệ An đạt 105.786,6 tỷ đồng, tương đương 4,539 tỷ USD.

Riêng giai đoạn 3 năm từ 2021 đến nay, Khu Kinh tế Đông Nam đã thu hút được 53 dự án FDI, với tổng vốn tương đương 2,3 tỷ USD vào các khu kinh tế, là giai đoạn rực rỡ nhất trong thu hút đầu tư FDI từ trước tới nay ở Nghệ An.

Với sự hiện hiện của các tập đoàn lớn, số vốn đầu tư lớn, Nghệ An lọt tốp 10 về thu hút đầu tư FDI trong năm 2022, 2023. Và năm 2024 cũng đạt nhiều thành tựu tiếp nối - một thành quả nổi bật từ trước đến nay.

Thu hút đầu tư FDI ở Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Đồ hoạ: Hữu Quân

Hiện nay, 6 ông lớn công nghệ hàng đầu là Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin và Juteng, Tập đoàn Sunny đã "rót" hơn hơn 1,5 tỷ USD vào tỉnh, dự kiến tạo ra hơn 86.000 việc làm. Những con số này cho thấy Nghệ An đã trở thành “điểm sáng” trong thu hút nguồn vốn FDI của cả nước.

Trong đó, đáng chú ý các nhà đầu tư lớn vào rồi lại tiếp tục gọi thêm các đối tác, bên cạnh đó tăng vốn đầu tư. Đã có 53 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn 34.840,1 tỷ đồng (30 lượt dự án FDI điều chỉnh tăng vốn 33.230,5 tỷ đồng, tương đương 1,409 tỷ USD). Tổng vốn đăng ký đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong giai đoạn này đạt 104.731 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt 3,712 tỷ USD.

Đối chiếu chỉ tiêu thu hút FDI giai đoạn 2021-2025, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Nghệ An khoảng 3 - 3,5 tỷ USD, thì tính đến tháng 11/2024, KKT Đông Nam đã thu hút được 3,712 tỷ USD vốn FDI (vượt chỉ tiêu thu hút FDI của cả tỉnh đến năm 2025).

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Hiện nay, cơ bản đã lấp đầy diện tích đã xây dựng hạ tầng trong các KCN VSIP, WHA giai đoạn 1, Hoàng Mai 1. Các KCN Thọ Lộc giai đoạn 1, KCN Hoàng Mai II đang khẩn trương giải phóng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư hạ tầng KCN, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để đảm bảo điều kiện thu hút đầu tư.

Miệt mài rải thảm

Ngày 14/12/2021, Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030.

Mục tiêu tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất tốt; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; hướng tới nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại. Nghệ An chú trọng việc đánh giá xếp loại người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính. Hàng tháng trên cơ sở kết quả giao việc, đánh giá "rõ người", "rõ việc".

Nghệ An đã thành lập mới 3 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.099,56 ha gồm: Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 quy mô 500 ha và Khu công nghiệp Hoàng Mai II quy mô 334,79 ha. Bên cạnh đó, Khu công nghiệp VSIP, WHA Nghệ An I tiếp tục lấp đầy.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung khi là Chủ tịch UBND tỉnh đã từng cam kết: "Nghệ An sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư". Theo đó, thủ tục đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp theo hướng "Một cửa tại chỗ", "Một đầu mối". Nghệ An sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư".

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ. Ảnh tư liệu Phan Tú

Với tinh thần quyết liệt, tỉnh Nghệ An đã chú trọng thu hút đầu tư chất lượng, có trọng điểm, công khai quy hoạch, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án lớn, đẩy nhanh tiến độ hạ tầng các khu công nghiệp lớn, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, cảng biển, đường cao tốc, tháo gỡ khó khăn cho vận tải, dịch vụ hành chính công, làm tốt công tác xúc tiến đầu tư với các nước, các bộ, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp.

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức các đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nga... với những kết quả vượt ngoài sự mong đợi.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, cơ quan đầu mối cấp phép các dự án thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế đã thường xuyên phối hợp Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư hàng năm như: Tổ chức Hội nghị kết nối đầu tư với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội điện cơ, điện tử Đài Loan (Trung Quốc) vào tỉnh Nghệ An tại Bộ Kế hoạch & Đầu tư và tại tỉnh Nghệ An; tham dự các chương trình Tọa đàm kết nối đầu tư giữa các Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản do Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức, chủ trì (năm 2023); tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo UBND tỉnh chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư dự án tại KCN Hoàng Mai II giữa Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda. Ảnh: P.B

Ông Nguyễn Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam cho biết: Ban đã hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt kết nối và làm việc với các Tập đoàn lớn tìm hiểu đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam, như Tập đoàn Foxconn, Tập đoàn Compal, Tập đoàn Runergy, Thiên Năng, Sunny, Shandong, Luxshare, WHA, Tập đoàn Runergy, Tập đoàn Best Pacific (Trung Quốc), Công ty US-Link (Hoa Kỳ), Tập đoàn HB (Hàn Quốc),... Bên cạnh đó, tham mưu lãnh đạo tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp, làm việc với lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn lớn như: Tập đoàn DSBJ (Trung Quốc), Tập đoàn Thiên Năng (Trung Quốc), Runergy (Trung Quốc), Shandong Innovation (Trung Quốc), Công ty Công nghệ sinh học Eppen Ninh Hạ (Trung Quốc), Radiant Opto Electronic (Đài Loan), Công ty Hainan Drinda New Energy Technology (Trung Quốc), đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Dự án Nhà máy ICT- Luxshare giai đoạn 2 ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Qua công tác xúc tiến, các nhà đầu tư đánh giá cao sự đổi mới, phong cách phục vụ của các cấp, ngành, chính quyền tỉnh Nghệ An.