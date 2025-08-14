Kinh tế Nông dân vùng cao Nghệ An bắt tay khôi phục sản xuất sau ngập lũ Trở lại các địa phương bị lũ lụt sau hơn 2 tuần, bùn đất đã được dọn dẹp khá nhiều. Người dân địa phương bắt tay vào khôi phục sản xuất với muôn vàn khó khăn khi ruộng nương vẫn còn bị bùn vùi lấp, vật nuôi gặp phải dịch bệnh.

Tập trung chăm cây, con còn sống sót

Giữa cái nắng oi bức của những ngày đầu tháng 8 sau lũ lụt, chị Nguyễn Thị Hoài ở thôn Tiến Thành, xã Con Cuông ra đồng để “thăm” những mảnh ruộng của gia đình. Gặp đám rau muống non mơn mởn, chị Hoài cùng các chị em khác tranh thủ hái về cải thiện bữa tối.

Chị Nguyễn Thị Hoài ra đồng cắt cỏ và hái rau cải thiện bữa ăn. Ảnh: Hoài Thu

Vừa hái rau chị Hoài vừa nói: “Đám rau này vừa mới xuất hiện sau lũ. Bùn ngập 2 tuần đủ để rau ở đâu trôi về đây và đã xanh tốt. Nhà tôi bị bùn sau lũ vùi lấp 5 sào ngô và vừng chưa thu hoạch, 5 con dê nái cũng bị chết do không kịp di dời ra khỏi chuồng. Bây giờ chỉ còn lại vài con dê, ruộng chưa khôi phục được thì dồn sức chăm mấy con dê còn lại”.

Cùng chung cảnh ngộ, đi cùng chị Hoài ra đồng cắt cỏ chăm các con vật nuôi còn sót lại sau lũ, bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, thu nhập chính của gia đình bà “nhìn” vào 7 sào ruộng, gồm 3 sào vừng, 1 sào đậu, 3 sào ngô cùng với đàn vật nuôi gồm dê, ngan, gà, lợn. Song cơn lũ đêm 22/7 đã vùi lấp toàn bộ 7 sào ruộng của bà Hiền khi chưa kịp thu hoạch, cùng với đó 20 con gà, 1 con dê cũng trôi theo dòng nước bùn.

Bà Nguyễn Thị Hiền thôn Tiến Thành, xã Con Công bị lũ vùi lấp 7 sào ruộng, nay tập trung cắt cỏ chăm sóc số dê còn sống sót sau lũ lụt. Ảnh: Hoài Thu

“Nay còn lại 3 con dê và 1 con nghé con, tranh thủ lên phía núi cao không bị ngập để cắt ít cỏ về chăm mấy con vật còn sót lại. Còn ruộng thì chờ đến tháng 9, tháng 10 nếu dọn được hết đá cát trên bề mặt thì mới trồng trọt trở lại được” - bà Hiền nói.

Thôn Tiến Thành trước đây thuộc xã Chi Khê của huyện Con Cuông cũ, nay các xã Chi Khê, thị trấn Trà Lân và xã Yên Khê sáp nhập thành xã Con Cuông. Trưởng thôn Tiến Thành - Ngô Đăng Huy cho biết, người dân Tiến Thành một số thì kinh doanh buôn bán dọc Quốc lộ 7, còn lại hầu hết là sống bằng trồng trọt, chăn nuôi. Mùa này đang chuẩn bị thu hoạch ngô, vừng và các loại rau màu khác, song bà con chưa kịp gặt hái thì cơn lũ ập đến, toàn bộ ruộng lúa, ngô, vừng, cà pháo mới gieo trồng... trôi theo dòng nước dữ dằn. Hầu hết các diện tích bị ngập không thể thu hoạch, hiện nay chờ xử lý bùn đất để trồng vụ mới” - anh Ngô Đăng Huy cho biết.

Người dân thôn Tiến Thành, xã Con Cuông chăm sóc cây trồng sau khi bị ngập lũ. Ảnh: Hoài Thu

Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Con Cuông cho biết, trận ngập lũ ngày 23/7 đã khiến 24/36 khối, thôn, bản của xã Con Cuông bị ngập. Riêng về sản xuất chăn nuôi cũng ảnh hưởng nặng nề khi 76 con trâu, bò, 15 con dê, 715 con lợn và gần 100 nghìn con gia cầm bị nước cuốn trôi. Ngoài ra, toàn bộ các chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi của người dân vùng ngập lũ bị hư hỏng trên 70%. Có hơn 110 ha lúa, hơn 550ha cây lâu năm và hàng năm bị vùi lấp hoặc bị ảnh hưởng trên 70%. Riêng thiệt hại về trồng trọt và chăn nuôi ước tính gần 100 tỷ đồng.

Ngăn chặn dịch bệnh lây lan

Cũng như người dân Con Cuông, ở các địa phương khác, bên cạnh khắc phục hậu quả lũ lụt, người dân cũng đang nỗ lực khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Tại làng Bãi Sở, chỉ một số ruộng lúa gần khe suối bị bùn vùi lấp đang chờ xử lý để trồng mới, còn lại các vùng khác người dân đã bắt đầu trồng rau màu vụ đông như dưa chuột, đậu, trồng lại vừng…

Người dân xã Tam Quang tập trung phát triển chăn nuôi. Ảnh: Hoài Thu

Tại xã Tam Đình cũ, nay thuộc xã Tam Quang, nơi đây không bị ngập lũ, song đang bị đe doạ bởi đợt dịch tả lợn châu Phi, người dân được khuyến cáo nâng cao các biện pháp phòng dịch cho đàn vật nuôi. Tại bản Quang Yên (xã Tam Đình cũ), vợ chồng anh Kha Văn Tha mỗi ngày đều chăm chỉ cắt cỏ, bổ sung thêm cám gạo cho đàn vật nuôi gồm 30 con dê, hơn 40 con lợn và gần 200 con gà.

Với tinh thần nỗ lực khôi phục sản xuất sau lũ, tại xã Tam Quang, 2 tuần sau khi bị lũ tàn phá, cùng với việc dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả, chính quyền và người dân Tam Quang cũng bắt tay vào khôi phục lại sản xuất, chăn nuôi.

Hộ anh Kha Văn Tha, bản Quang Yên, xã Tam Quang chăm sóc đàn vật nuôi ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Hoài Thu

Bà Kha Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, cơn lũ vừa qua, xã Tam Quang ngoài thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, nông lâm nghiệp cũng gánh chịu nhiều tổn thất với gần 300ha cây trồng các loại bị hư hỏng ước tính thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 4.300 con gia cầm, gần 100 con dê và lợn cùng với 84 lồng cá cũng bị nước lũ cuốn trôi, ước tính thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

Hiện nay ở Tam Quang bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xâm nhập một số địa bàn của xã. Vì vậy, đợt này xã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đã được thông báo, khoanh vùng, xử lý kịp thời những ổ dịch không để lây lan, bảo vệ sản xuất chăn nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xã Tam Quang có hơn 40 ha ruộng lúa và hoa màu bị lũ vùi lấp. Ảnh: Hoài Thu

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đợt lũ lụt vừa qua đã làm ảnh hưởng hơn 8.200 ha cây trồng các loại. Trong đó, có trên 3.100 ha lúa bị thiệt hại, rau màu thiệt hại hơn 2.600 ha. Để hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương phục hồi sản xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã ban hành Văn bản số 5944 để hướng dẫn khẩn cấp, chỉ đạo các địa phương khôi phục sản xuất với tinh thần “nước rút đến đâu, cứu cây đến đó”.

Theo đó, yêu cầu địa phương bố trí cán bộ bám sát đồng ruộng, rà soát, thống kê thiệt hại đầy đủ theo nhóm cây trồng, qua đó xây dựng phương án phục hồi cụ thể cho từng loại cây trồng; xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông từ sớm, coi đây là vụ sản xuất chính để bù đắp thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Với những diện tích còn khả năng phục hồi, cần tiến hành xới xáo, vun gốc, chống nghẹt rễ và phun thuốc phòng trừ nấm bệnh, nhất là các loại gây lở cổ rễ. Khi thời tiết thuận lợi, cần bổ sung dinh dưỡng để cây nhanh hồi phục. Những diện tích mất trắng cần được làm đất sớm, vệ sinh đồng ruộng để trồng lại các loại rau ngắn ngày.