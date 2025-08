Kinh tế Kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản dứa, chè, cây ăn quả có múi các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ Sáng 6/8, tại tỉnh Nghệ An, Diễn đàn “Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ (dứa, chè, cây ăn quả có múi) được Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đông đảo đại biểu tham dự Diễn đàn được tổ chức sáng nay 6/8 tại Nghệ An. Ảnh: Phú Hương

Tham dự diễn đàn có Tiến sĩ Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; đồng chí Lê Quốc Doanh - Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương trong khu vực Bắc Trung Bộ…

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo ngành Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Phú Hương



Sản xuất dứa, chè, cây ăn quả có múi đã trở thành những ngành hàng chủ lực

Với diện tích đất nông lâm nghiệp hàng triệu hecta, thực hiện các quyết sách của Trung ương và chiến lược phát triển nông nghiệp vùng Bắc Trung Bộ, các địa phương trong vùng đã chủ động xây dựng đề án phát triển nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhờ đó, giá trị sản xuất trên diện tích canh tác của khu vực không ngừng gia tăng, góp phần tạo nền tảng vững chắc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, đối với nhóm các cây trồng có lợi thế như: dứa, chè và cây ăn quả có múi được đầu tư phát triển cả về diện tích và chất lượng, trở thành những ngành hàng chủ lực thay đổi đời sống người dân và bộ mặt nông thôn các tỉnh trong vùng.

Dứa là một trong những loại cây trồng chủ lực của vùng Bắc Trung Bộ. Ảnh: Phú Hương



Diễn đàn được tổ chức nhằm định hướng sản xuất theo chuỗi, từ xây dựng vùng nguyên liệu tới sản xuất, sơ chế, chế biến sâu gắn với tiêu thụ một số sản phẩm có lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ, gồm: Dứa, chè, cây ăn quả có múi, nhằm gia tăng giá trị cho nông sản, quảng bá sản phẩm có thương hiệu, sản phẩm đặc sản vùng miền, thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản tại thị trường nội địa và xuất khẩu; đồng thời hưởng ứng, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Đến năm 2024, toàn vùng đã có hơn 6.800 hecta trồng dứa, tập trung ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, với sản lượng thu hoạch gần 133.000 tấn. Diện tích cây có múi khoảng 11.500 ha, sản lượng hàng năm 130.000 tấn, tập trung ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Huế. Diện tích cây chè đạt 10.300 hecta, sản lượng thu hoạch gần 133.000 tấn, tập trung ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các địa phương trong vùng đã không ngừng thay đổi tư duy từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết bền vững đối với nhóm cây cây trồng có lợi thế cạnh tranh cao, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả nổi trội.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần có giải pháp hạn chế tình trạng phát triển "nóng" cây cam. Ảnh: Phú Hương



Tuy nhiên, để phát huy lợi thế cạnh tranh của nhóm cây trồng chủ lực này vẫn còn nhiều nút thắt, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Bên cạnh những thách thức khách quan từ tác động của biến đổi khí hậu, thì những biến động từ thị trường trong nước và quốc tế đã và đang đặt ra thách thức rất lớn, đòi hỏi tư duy mới, nhất là đối với nhóm cây trồng có lợi thế cạnh tranh cao của vùng.

Gợi mở nhiều giải pháp đột phá, tư duy mới

Diễn đàn ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, xoay quanh các vấn đề then chốt như xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng chuyển đổi số, hoàn thiện hệ thống logistics, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phú Hương



Các đại biểu đã nêu lên những bất cập thời gian qua cũng như giải pháp cần tập trung triển khai về các vấn đề: Quản lý quy mô sản xuất nhằm hạn chế tối đa tình trạng gia tăng diện tích, phát triển nóng đi kèm các giải pháp về kỹ thuật, khoa học công nghệ. Đặc biệt, vấn đề phát triển công nghiệp chế biến và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm là yếu tố đóng vai trò then chốt nhằm nâng cao giá trị nông sản và tăng sức cạnh tranh.

Do đó, cần phải quan tâm hỗ trợ, khuyến khích liên kết với các doanh nghiệp đầu tư chế biến với công nghệ tiên tiến, đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm chế biến sâu để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng.

Đồng chí Lê Quốc Doanh phát biểu kết luận diễn đàn. Ảnh: Phú Hương



Phát biểu kết luận tại diễn đàn, đồng chí Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam,nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh: Những kiến nghị, đề xuất tại diễn đàn là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng thời thúc đẩy sự liên kết hiệu quả giữa các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của khu vực Bắc Trung Bộ, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông lâm sản, hướng đến một nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.

“ Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, đòi hỏi ngành Nông nghiệp phải có những định hướng để tạo bước nhảy quan trọng cho cây dứa, chè, cây ăn quả có múi. Và giải pháp tiên quyết của vùng Bắc Trung Bộ là câu chuyện liên kết, cùng nhau thay đổi tư duy từ sản xuất sang kinh tế, theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Ông Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT,



Tại diễn đàn, các doanh nghiệp ủng hộ, gửi tới người dân vùng lũ Nghệ An 25 tấn gạo và 2 tấn hạt giống ngô góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Các doanh nghiệp trao các phần quà ủng hộ bà con vùng lũ Nghệ An. Ảnh: Phú hương



Cũng trong sáng nay, đã diễn ra Toạ đàm Khơi thông động lực phát triển nông nghiệp hàng hoá vùng Bắc Trung Bộ.