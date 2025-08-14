Thời sự Đại Đồng phấn đấu trở thành một trong những xã tốp đầu của tỉnh Nghệ An Sáng 14/8, Đảng bộ xã Đại Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới 2025 – 2030.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Trung

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 9 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Cùng tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các thành viên Tổ công tác số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và 225 đảng viên, đại diện 3.703 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Đại Đồng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Trung

Kết quả toàn diện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ xã Đại Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 5 xã, thị trấn: Thanh Phong, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Đại Đồng và thị trấn Dùng. Đảng bộ có tổng 3.703 đảng viên, sinh hoạt tại 81 tổ chức Đảng trực thuộc.

Đồng chí Trình Văn Nhã - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Trung



Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ 5 xã, thị trấn trước khi sáp nhập và xã Đại Đồng hiện nay đã bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên và tình hình thực tiễn để lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị cùng với nhân dân đoàn kết, chủ động, sáng tạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, vì thế kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Thành Trung



Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2020 - 2024 đạt 9,88%, dự ước năm 2025 đạt 10,67%. Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2020-2024: 76,71 triệu đồng; dự ước năm 2025 đạt 77,71 triệu đồng.

Đồng chí Trần Thanh Nga - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã điều hành thảo luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Trung



Phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đạt nhiều kết quả tích cực. Thị trấn Dùng trước khi sáp nhập được công nhận đạt chuẩn Đô thị văn minh, 4 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới có 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực văn hoá – xã hội; quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được cấp uỷ chỉ đạo tập trung và có hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thành Trung

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá - Phát triển", Đại hội đề ra tổng quát cho nhiệm kỳ tới: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, thực hiện tốt chủ trương tinh gọn bộ máy theo lộ trình; đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đưa xã nhà phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành một trong những xã tốp đầu của tỉnh Nghệ An.

Đại hội đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; 3 khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội cũng sẽ thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Đồng khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 25 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 9 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Đồng, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Thành Trung



Phấn đấu trở thành xã tốp đầu toàn tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 9 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đặt niềm tin Đại hội sẽ xác lập vị thế mới, đưa Đại Đồng phát triển trở thành xã nằm trong tốp đầu toàn tỉnh.

Để làm được điều này, Đảng bộ xã Đại Đồng cần tiếp tục đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển trong Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 9 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thành Trung



Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trong đó quan tâm thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tạo nguồn cán bộ trẻ, nữ có chất lượng. Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng linh hoạt, hiệu quả; không thể điều hành địa bàn mới bằng tư duy cũ mà cần phải mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, tăng cường phân cấp, phân quyền rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng, thế mạnh để tạo đột phá; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ. Ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng, giáo dục, y tế, an sinh xã hội.

Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở; không để xảy ra “điểm nóng”. Tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội - tạo môi trường ổn định để phát triển.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đặt niềm tin Đảng bộ và nhân dân xã Đại Đồng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thành Trung