Xã hội Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lưu Văn Hùng tại xã Đại Đồng Ngày 17/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An) tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lưu Văn Hùng tại thôn Phật Sơn, xã Đại Đồng.

Tham dự buổi lễ có đại diện Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Anh Sơn và lãnh đạo xã Đại Đồng.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lưu Văn Hùng diễn ra trang nghiêm tại thôn Phật Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV



Liệt sĩ Lưu Văn Hùng, sinh năm 1964, quê quán xã Thanh Tường (nay là xã Đại Đồng), tỉnh Nghệ An. Là con trai đầu của ông Lưu Văn Quý và bà Nguyễn Thị Loan. Tháng 2 năm 1982, đồng chí tình nguyện nhập ngũ vào Tiểu đoàn 27, Sư đoàn 309, Bộ Tư lệnh 479, mang quân hàm Thượng sĩ, giữ chức vụ Trung đội phó.

Các đại biểu tham dự buổi lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lưu Văn Hùng. Ảnh: PV



Trong cuộc kháng chiến chống lại sự tàn bạo diệt chủng của chế độ Pol pot tại Campuchia, đồng chí cùng các đồng đội chiến đấu đầy cam go, ác liệt dưới làn mưa bom, bão đạn và đã giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác... Ngày 25/11/1984, trong một trận truy quét tàn quân Pol Pot, đồng chí Lưu Văn Hùng đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Ta Cô, Bát Tam Boong, Campuchia.

Thực hiện nghi thức phủ quân kỳ cho liệt sĩ Lưu Văn Hùng. Ảnh: PV



Với những cống hiến, hy sinh to lớn cho Tổ quốc, liệt sĩ Lưu Văn Hùng đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; được Đảng và Nhà nước trao Bằng Tổ quốc ghi công ngày 14/5/1986.

Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm trước anh linh liệt sĩ Lưu Văn Hùng để tưởng nhớ đến công lao to lớn đã không tiếc máu xương, chiến đấu, anh dũng hy sinh vì vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sự hy sinh của liệt sĩ đã góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Campuchia.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, chính quyền và nhân dân đối với công lao to lớn của người con ưu tú quê hương./.

