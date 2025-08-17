Chủ Nhật, 17/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lưu Văn Hùng tại xã Đại Đồng

Thu Hương 17/08/2025 21:26

Ngày 17/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An) tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lưu Văn Hùng tại thôn Phật Sơn, xã Đại Đồng.

Tham dự buổi lễ có đại diện Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Anh Sơn và lãnh đạo xã Đại Đồng.

Liệt sĩ 1
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lưu Văn Hùng diễn ra trang nghiêm tại thôn Phật Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

Liệt sĩ Lưu Văn Hùng, sinh năm 1964, quê quán xã Thanh Tường (nay là xã Đại Đồng), tỉnh Nghệ An. Là con trai đầu của ông Lưu Văn Quý và bà Nguyễn Thị Loan. Tháng 2 năm 1982, đồng chí tình nguyện nhập ngũ vào Tiểu đoàn 27, Sư đoàn 309, Bộ Tư lệnh 479, mang quân hàm Thượng sĩ, giữ chức vụ Trung đội phó.

LS 3
Các đại biểu tham dự buổi lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lưu Văn Hùng. Ảnh: PV

Trong cuộc kháng chiến chống lại sự tàn bạo diệt chủng của chế độ Pol pot tại Campuchia, đồng chí cùng các đồng đội chiến đấu đầy cam go, ác liệt dưới làn mưa bom, bão đạn và đã giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác... Ngày 25/11/1984, trong một trận truy quét tàn quân Pol Pot, đồng chí Lưu Văn Hùng đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Ta Cô, Bát Tam Boong, Campuchia.

Liet si 2
Thực hiện nghi thức phủ quân kỳ cho liệt sĩ Lưu Văn Hùng. Ảnh: PV

Với những cống hiến, hy sinh to lớn cho Tổ quốc, liệt sĩ Lưu Văn Hùng đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; được Đảng và Nhà nước trao Bằng Tổ quốc ghi công ngày 14/5/1986.

Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm trước anh linh liệt sĩ Lưu Văn Hùng để tưởng nhớ đến công lao to lớn đã không tiếc máu xương, chiến đấu, anh dũng hy sinh vì vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sự hy sinh của liệt sĩ đã góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Campuchia.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, chính quyền và nhân dân đối với công lao to lớn của người con ưu tú quê hương./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ Quỳnh Lưu

Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ Quỳnh Lưu

Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ Thanh Chương

Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ Thanh Chương

Đọc tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ Quỳnh Lưu

Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ Quỳnh Lưu

Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ Thanh Chương

Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ Thanh Chương

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lưu Văn Hùng tại xã Đại Đồng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO