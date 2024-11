Xã hội Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ Quỳnh Lưu Chiều 27/11, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu cùng thân nhân gia đình liệt sĩ trang trọng tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã. Dự lễ có lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An.

Lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng tại xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng

Liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng sinh năm 1953 tại xóm 4, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu. Tháng 1 năm 1971, đồng chí Nguyễn Văn Phùng đã xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu chống đế quốc Mỹ.

Trong lúc làm nhiệm vụ, đồng chí đã anh dũng hy sinh vào năm 1972 tại Lữ đoàn C3D7KB tỉnh Long An. Hài cốt của đồng chí được đồng đội quy tập và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và các đại biểu dâng hương tưởng niệm anh linh liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng. Ảnh: Việt Hùng

Trong buổi lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình dâng hương, hoa trước anh linh liệt sĩ Nguyễn Văn Phùng - người con ưu tú của quê hương đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ và những người có công với nước.