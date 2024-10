Nghệ An xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025

Chiều 22/10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2024 - 2025.

Tham dự Lễ xuất quân có các đồng chí: Đại tá Trần Quang Thanh - Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An.