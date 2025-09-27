Pháp luật Ô tô con lấn làn, bất chấp xe ngược chiều trên Quốc lộ 46 Ngày 27/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô con màu trắng mang biển kiểm soát 37A-883.92 liều lĩnh đi lấn làn, lưu thông vào phần đường ngược chiều trên Quốc lộ 46B, đoạn qua khu vực rú Nguộc, thuộc xã Đại Đồng (Nghệ An).

Hình ảnh ghi lại chiếc ô tô con màu trắng mang biển kiểm soát 37A-883.92 liều lĩnh đi lấn làn, lưu thông vào phần đường ngược chiều. Clip: CSCC

Theo hình ảnh trong clip, dù phía trước có các xe ô tô đi đúng chiều đang di chuyển tới, trong đó có xe đã bật đèn cảnh báo từ xa, nhưng chiếc ô tô con nói trên vẫn cố tình không trở về đúng làn đường của mình. Hành vi này khiến người đi đường bức xúc, vì tiềm ẩn nguy cơ va chạm và tai nạn nghiêm trọng.

Ảnh cắt từ clip

Việc điều khiển xe đi ngược chiều không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Giao thông đường bộ mà còn đặt sự an toàn của người tham gia giao thông vào tình trạng nguy hiểm.

Trước sự việc trên, nhiều ý kiến trên mạng xã hội đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xác minh danh tính người điều khiển phương tiện nói trên để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, góp phần răn đe và ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.