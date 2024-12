Thời sự Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 12 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tăng trưởng của tỉnh để xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2025 phù hợp, nhưng phải quyết tâm, nỗ lực để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Sáng 25/12, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành phiên họp UBND tỉnh thường kỳ để nghe, đánh giá, thảo luận tình hình kinh tế tháng 12 và năm 2024, kế hoạch, nhiệm vụ quý I năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cùng tham dự có các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 21 huyện, thành, thị theo hình thức trực tuyến.

Thu ngân sách năm 2024 ước đạt 24.797 tỷ đồng

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2024, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang cho biết, năm 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,01%, đứng thứ 13 cả nước.

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 24.797 tỷ đồng, đạt 155,9% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 15,3% so với thực hiện năm 2023.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục giữ được mức tăng trưởng ổn định. Sản xuất công nghiệp được phục hồi mạnh mẽ, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2024 ước tăng 15%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,7 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,215 tỷ USD.

Tính đến ngày 20/12/2024, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân trên 7.547 tỷ đồng, đạt 73,35%, dự kiến hết năm 2024 đạt trên 95%. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng, với tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 61.488 tỷ đồng; trong đó vốn FDI dự kiến đạt gần 1,7 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, nằm trong tốp 10 cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, rõ nét hơn. Công tác cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực; triển khai Đề án số 06/CP đạt kết quả cao. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các huyện rà soát số liệu các hộ thiếu đói. Trên cơ sở đó, các huyện bố trí ngân sách tổ chức cứu đói ngay đối với các hộ thiếu đói khẩn cấp, nếu vượt khả năng thì báo cáo tỉnh ban hành phương án hỗ trợ với tinh thần khẩn trương.

Đánh giá cao tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị các ngành, địa phương, chủ đầu tư quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công. Các huyện chỉ đạo công tác tài chính ngân sách, đặc biệt công tác thu hồi tạm ứng, quyết toán vốn đối ứng; đẩy mạnh chống lãng phí, trong đó đặc biệt quan tâm đến tài sản công.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chỉ tiêu thu ngân sách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị các địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng, thu ngân sách phù hợp, quyết liệt ngay từ đầu năm 2025; sớm phân bổ các cơ chế, chính sách để đi vào cuộc sống; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình lớn.

Bên cạnh đó, các huyện tăng cường giải phóng mặt bằng, đặc biệt xây dựng bảng tiến độ và thực hiện quyết liệt giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 và Khu công nghiệp Hoàng Mai II; phối hợp các ngành để tiến hành quy hoạch các khu công nghiệp mới.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp nhưng phải quyết tâm cao

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao kết quả thu ngân sách, đến thời điểm này đạt gần 25.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trên 61.000 tỷ đồng, riêng vốn FDI đạt 1,648 tỷ USD.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 1243 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trong tháng 12, tỉnh đã thực hiện quyết liệt, tích cực triển khai việc tổng kết Nghị quyết số 18 gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, dịch tả lợn châu Phi vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn nhiều huyện, thành phố, thị xã. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của một số ngành, địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, chuyển đổi số chưa đạt yêu cầu...

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành, thị quan tâm đến hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở xã, phường ở những địa bàn có vấn đề phức tạp.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trọng quý I/2025, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp, các ngành phải rà soát, đánh giá kỹ, sát tình hình thực tế để xây dựng kịch bản tăng trưởng của năm 2025.

Bám sát mục tiêu tăng trưởng HĐND tỉnh thông qua là 9,5-10,5%, UBND tỉnh quyết tâm trên 10%, các ngành, địa phương phải hết sức quyết tâm, nỗ lực để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Trong nhiệm vụ này, các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các Nghị quyết mà HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 25.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành, địa phương sớm giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công trước ngày 31/12/2024 để có điều kiện thực hiện sớm.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; xác định kịch bản tăng trưởng phù hợp, theo tinh thần tăng tốc, bứt phá; tham mưu thành lập các Tổ công tác để chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực; tổng hợp báo cáo rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án cho UBND tỉnh trước ngày 15/1/2025.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, người đứng đầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng các nội dung để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Trong nhiệm vụ này, công tác chuẩn bị văn kiện phải có đổi mới, giảm phần đánh giá xuống, tăng phần phương hướng, nhiệm vụ lên; đưa những quan điểm, nội dung mới vào trong văn kiện. Dự thảo Nghị quyết phải thực tế, gắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và kèm theo đó phải có các đề án, dự án, chương trình hành động để triển khai thực hiện ngay.

Đồng thời, phải xây dựng đề án nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, lựa chọn được những cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc.

Nhấn mạnh đã thực hiện quyết liệt, song đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo, tập trung thực hiện quyết liệt và khẩn trương hơn nữa việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, đáp ứng kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và Trung ương.

Trong quá trình thực hiện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không để công việc bị gián đoạn, không để tâm lý nghe ngóng, chờ đợi ảnh hưởng tiến độ, chất lượng công việc. Các ngành, địa phương chưa thuộc diện sắp xếp cũng phải chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, bám sát kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh để thực hiện.

Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 1243 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi sắp xếp, các đơn vị hành chính mới phải đi vào hoạt động hiệu quả, không để ảnh hưởng đến đáp ứng yêu cầu người dân, doanh nghiệp. Trong và sau quá trình sắp xếp, đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, đặc biệt quan tâm đến công tác tư tưởng, tâm lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành trong khối Tài chính và các địa phương rà soát, đánh giá, phân tích kỹ các khoản thu để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách có kết quả ngay từ đầu năm 2025, phấn đấu năm 2025 đạt mức tối thiểu cận dưới chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Cùng đó, chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương quan tâm triển khai nghiêm túc, hiệu quả của Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác phòng, chống lãng phí, đặc biệt là các công trình, dự án còn dở dang, có nguy cơ lãng phí, gây thất thoát ngân sách để có giải pháp giải quyết vướng mắc, khơi thông nguồn lực, phát huy hiệu quả của các công trình, dự án.

Trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, đề nghị các ngành, địa phương quan tâm, tập trung, quyết liệt giải ngân, đặc biệt là 32 đơn vị, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp so với mặt bằng chung của tỉnh.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2025, chủ động triển khai ngay từ đầu năm. Đối với các công trình khởi công mới, hoàn thành thủ tục trước ngày 31/12/2024. Đồng thời, tập trung hoàn thiện thủ tục các dự án hạ tầng chiến lược như Cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng hàng không Quốc tế Vinh, Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Cùng đó, chủ động xây dựng các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, các ngành, địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần trọng tâm, trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu tận dụng các cơ chế, chính sách, nhất là Nghị quyết số 137 của Quốc hội để tăng thêm nguồn lực bố trí để thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các dự án theo hình thức đối tác công - tư.

Chuẩn bị đón năm mới và Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tổ chức các hoạt động, chương trình, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, không để người dân nào không có Tết.

Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực, phát huy tinh thần tương thân, tương ái để chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ neo đơn, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trước dịp Tết càng có ý nghĩa; thực hiện tốt các chính sách cho đối tượng người có công, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế để làm sao ai cũng có Tết.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời tiếp tục đề cao kỹ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những cán bộ có dư luận, biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Mặt khác, các cấp, ngành, địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; quan tâm xử lý những vấn đề người dân còn tâm tư, bức xúc, tránh hình thành điểm nóng, không để có những tình huống bất ngờ, bị động xảy ra và phải chủ động ứng phó trong mọi trường hợp.