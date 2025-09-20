Pháp luật Công an Nghệ An bắt giữ 2 thanh niên mua bán ma túy dạng “Tobacco” Ngày 19/9, Công an phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ hai thanh niên (19 tuổi) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là một trong những vụ việc đầu tiên tại Nghệ An phát hiện, xử lý ma túy dạng “Tobacco” – loại cần sa tổng hợp được ngụy trang dưới dạng sợi thảo mộc giống thuốc lá.

Theo đó, lực lượng Công an phường Thành Vinh đã bắt giữ Đỗ Đức Anh (trú tại khối Tân Vinh, phường Thành Vinh) khi đối tượng này đang mang theo 18 gói ni-lông chứa sợi thảo mộc màu vàng nghi là ma túy “Tobacco”. Kiểm tra phương tiện, Công an còn thu giữ thêm 2 hộp màu hồng, bên trong có túi ni-lông bạc chứa cùng loại chất nghi ma túy.

Loại ma túy với bề ngoài giống sợi thuốc lá, thuốc lào. Ảnh: Vương Linh

Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục bắt giữ Bùi Văn Nhật (trú tại khối 10, phường Trường Vinh) khi đối tượng đang lẩn trốn tại một quán internet. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 gói ni-lông chứa ma túy. Nhật khai đã bán số ma túy trên cho Đức Anh với giá 2,8 triệu đồng.

Theo Công an, ma túy “Tobaco” là loại cần sa tổng hợp được tẩm ướp lên thực vật khô, cắt nhỏ thành dạng sợi. Loại này có hình thức giống thuốc lá, thuốc lào, khó phát hiện bằng mắt thường và chỉ có thể xác định chính xác qua giám định khoa học hoặc qua dấu hiệu khi sử dụng.

Đỗ Đức Anh và Bùi Văn Nhật tại cơ quan Công an. Ảnh: Vương Linh

Thực tế, một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay vẫn coi “Tobaco” không phải là chất gây nghiện, dẫn đến tình trạng tìm mua, sử dụng bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng.

Việc kịp thời bắt giữ, xử lý 2 đối tượng trên thể hiện quyết tâm của Công an Nghệ An trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, đặc biệt là với những loại ma túy mới, ngụy trang tinh vi, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.