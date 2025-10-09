Pháp luật Gã đàn ông vi phạm cùng lúc 3 tội về mua bán, tàng trữ ma túy, vũ khí quân dụng Từng bị phạt tù vì tội liên quan đến ma túy nhưng Hoàng Văn Hải vẫn tái phạm. Lần này, Hải cùng lúc vi phạm 3 tội danh gồm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 9/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Bùi Văn Xuyến (SN 1973); Hoàng Văn Hải (SN 1991); Nguyễn Ngọc Lâm (SN 1994), cùng trú xã Tam Hợp, Nghệ An về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Hải còn bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo: Bùi Huy Hoàng (SN 1997); Hồ Trung Hậu (SN 1995); Nguyễn Văn Bảo (SN 1993), trú xã Nghĩa Đàn, Nghệ An bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án. Ảnh: Trần Vũ.

Hồ sơ vụ án thể hiện, cuối tháng 10/2024, Xuyến mua 1 gói ma túy hồng phiến với giá 2,5 triệu đồng đưa về cất giấu trong vườn để bán lại kiếm lời. Chiều 2/11/2024, Xuyến bán cho Hải một phần trong gói ma túy đã mua với giá 6 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Xuyến rủ Hải đưa số ma túy hồng phiến đã mua xuống TP. Vinh (cũ) để đổi lấy ma túy đá đưa về bán. Nghe vậy, Hải đồng ý nhưng lấy bớt ra hơn 2 gam ma túy để bán cho người khác.

17h cùng ngày, Hải đưa ma túy cho Xuyến. Số ma túy đó được Xuyến bỏ chung vào ma túy của mình rồi cả hai đón thêm Nguyễn Ngọc Lâm để cùng xuống thành phố.

Trên đường đi, Lâm rủ Xuyến, Hải mua ma túy đá sử dụng thì cả hai đồng ý. Lâm liên lạc với Bùi Huy Hoàng nhờ mua hộ ma túy đá. Hoàng gọi điện cho Hậu hỏi xin ma túy đá thì Hậu đồng ý. Hậu lấy ma túy bỏ vào bao thuốc lá rồi nói Nguyễn Văn Bảo đưa cho Lâm.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 4/11/2024, khi Xuyến, Hải, Lâm đi về đến một chung cư ở TP. Vinh (cũ) Xuyến đã đưa cho Lâm 2 viên ma túy để sử dụng thì bị Công an bắt giữ. Sau đó, các đối tượng Bùi Huy Hoàng, Hồ Trung Hậu, Nguyễn Văn Bảo đã đến Công an đầu thú.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng Xuyến, Hải phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán hơn 28 gam ma túy Methamphetamine; Xuyến phải chịu thêm trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 0,493 gam ma túy. Lâm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 0,284 gam ma túy và tàng trữ hơn 0,2 gam ma túy.

Các đối tượng Hải, Hoàng, Hậu, Bảo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ hơn 0,2 gam ma túy.

Cách thời điểm bị bắt khoảng 4 năm, Hải đã mua 2 khẩu súng ngắn tự chế bắn đạn với giá 1,8 triệu đồng để sử dụng. Đến cuối năm 2022, Hải giấu 2 khẩu súng tại nhà bố mẹ. Do đó, Hải phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ 2 khẩu súng quân dụng này.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các đối tượng khai vì hám lợi, nghiện ma túy nên đã thực hiện hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Bùi Văn Xuyến 10 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép ma túy"; tổng hình phạt chung là 12 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hải 11 năm tù về tội "Mua bán trái phép ma túy", 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; tổng hình phạt chung là 14 năm 6 tháng tù.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm 4 năm tù. Hai bị cáo Bùi Huy Hoàng, Hồ Trung Hậu cùng lĩnh án 18 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Bảo lĩnh án 15 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".