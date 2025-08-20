Thứ Tư, 20/8/2025
Tài xế không có bằng lái, dương tính với ma túy gây tai nạn khiến 2 người thương vong

Trần Vũ 20/08/2025 09:59

Lái xe không giữ khoảng cách an toàn, không có bằng lái, điều khiển xe khi trong người có ma túy, Nguyễn Hữu Chinh đã đâm vào xe máy khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 19/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (41 tuổi), trú xã Bạch Hà, Nghệ An (trước là xã Đại Sơn, huyện Đô Lương) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vụ tai nạn liên quan đến Chinh xảy ra vào 21h15 phút, ngày 23/2/2024 tại địa phận xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (nay là xã Quang Đồng). Do không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, xe ô tô do Chinh điều khiển đã va chạm với xe máy do anh Nguyễn T. M. (SN 1987, trú xã Quang Đồng) cầm lái, chở ông Nguyễn T. V. (SN 1951).

hu chinh
Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Khi tai nạn xảy ra, Chinh dừng ô tô, xuống kiểm tra thì thấy anh M. nằm gần mép đường, ông V. nằm dưới mương nước, còn xe máy bị ngã nằm giữa phần đường bên phải.

Chừng 5 phút sau, xe ô tô do anh Trương Văn Hòa (SN 1980) điều khiển đã đâm vào xe máy bị tai nạn và tiếp tục đâm vào ô tô của Chinh. Hậu quả, xe ô tô của Chinh rơi xuống nước, ông V. tử vong tại chỗ.

Anh M. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, cơ quan chức năng đã giám định thương tật đối với anh M. kết luận, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 87%. Đối với ông V. do gia đình nạn nhân từ chối giám định tử thi nên không xác định được nguyên nhân chết.

Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng xác định tài xế Chinh dương tính với chất ma túy. Tại thời điểm gây ra tai nạn do bằng lái xe hạng C của Chinh đã hết hạn sử dụng nên tài xế này xem như không có giấy phép lái xe.

Với tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Nguyễn Hữu Chinh bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù và bồi thường thêm cho bị hại hơn 500 triệu đồng (trước đó bị cáo đã bồi thường cho bị hại 110 triệu đồng).

Sau đó, anh M. làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt tù đối với bị cáo Chinh và tăng bồi thường về phần dân sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai do hôm đó trời mưa phùn nên bị hạn chế tầm nhìn, dẫn đến tai nạn. Về kết quả dương tính với ma túy, bị cáo khai trước đó 2 ngày có sử dụng ma túy.

Đại diện bị hại tham dự tòa đã trình bày những tổn thất lớn về tinh thần và chi phí thuốc men sau vụ tai nạn mà anh M. đang phải trải qua. Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ đồng.

Nam bị cáo thể hiện sự hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân và trình bày hoàn cảnh khó khăn, bản thân đang mắc bệnh HIV để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau quá trình xét xử, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại. Tăng mức hình phạt tù từ 3 năm lên 4 năm đối với Nguyễn Hữu Chinh. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường hơn 616 triệu đồng.

