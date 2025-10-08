Chủ Nhật, 10/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi, gây tai nạn chết người, hai cha con bị khởi tố

Lan Hương - Lệ Thu 10/08/2025 06:32

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu, SN 21/11/2007, trú tại thôn Cây Xy, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại Điều 260 - Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Mạnh, SN 1979 (bố đẻ của Hiếu) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", theo quy định tại Điều 264 - Bộ luật Hình sự.

Giao xe máy cho con gây tai nạn chết người -0
Cơ quan CSĐT làm việc với Nguyễn Văn Mạnh.

Theo kết quả điều tra, tối 9/7, Nguyễn Minh Hiếu mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave α (chưa gắn biển kiểm soát) của ông Mạnh mới mua để đi chơi và được ông Mạnh đồng ý.

Sau đó, Hiếu rủ thêm 2 người bạn là Đỗ Thành Chung và Nguyễn Quang Huy (cùng SN 2007) đi chơi tại khu vực bờ hồ thuộc xã Lập Thạch. Trong lúc đi, Chung điều khiển xe máy chở Huy, còn Hiếu điều khiển xe mượn của bố đi một mình.

Khi trở về, Hiếu chở Huy, điều khiển xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, đã va chạm với ông Trần Văn Toản (trú tại địa phương) đang đi xe đạp cùng chiều. Cú va chạm khiến ông Toản tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, Hiếu và Huy ngã xuống đường thì bị xe máy do anh Nguyễn Duy Hoàng Anh điều khiển đi ngược chiều đâm trúng, khiến Huy cũng tử vong còn Hiếu và Hoàng Anh bị thương nhẹ.

Giao xe máy cho con gây tai nạn chết người -0
Cơ quan CSĐT làm việc với Nguyễn Minh Hiếu.

Kết quả điều tra xác định, Hiếu chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Đồng thời, cơ quan Công an cũng làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Mạnh - người đã giao xe cho Hiếu điều khiển dù biết con trai chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Hành vi này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến chết người nên ông Mạnh bị khởi tố hình sự.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em, đặc biệt là không nên giao phương tiện giao thông cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Bởi việc này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý đối với cả cha mẹ nếu cố tình vi phạm.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/giao-xe-may-cho-con-gay-tai-nan-chet-nguoi-ca-hai-cha-con-bi-khoi-to-i777500/
Copy Link
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/giao-xe-may-cho-con-gay-tai-nan-chet-nguoi-ca-hai-cha-con-bi-khoi-to-i777500/

Bài liên quan

Đọc tiếp

Cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng nếu giao xe máy cho con chưa đủ tuổi

Cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng nếu giao xe máy cho con chưa đủ tuổi

Giao xe máy cho trẻ chưa đủ tuổi điều khiển, chủ xe có bị phạt không?

Giao xe máy cho trẻ chưa đủ tuổi điều khiển, chủ xe có bị phạt không?

Đọc tiếp

Cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng nếu giao xe máy cho con chưa đủ tuổi

Cha mẹ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng nếu giao xe máy cho con chưa đủ tuổi

Giao xe máy cho trẻ chưa đủ tuổi điều khiển, chủ xe có bị phạt không?

Giao xe máy cho trẻ chưa đủ tuổi điều khiển, chủ xe có bị phạt không?

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi, gây tai nạn chết người, hai cha con bị khởi tố

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO