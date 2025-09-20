Trang nhất Kiện toàn cán bộ cơ sở, đảm bảo chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhằm tinh gọn bộ máy và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quá trình đó, nhiều ý kiến từ cơ sở đề nghị cần phân cấp mạnh công tác cán bộ theo hướng: "Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi, động viên đội ngũ cán bộ cơ sở khắc phục những vấn đề nảy sinh, vận hành bộ máy mới thông suốt, hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa

Kịp thời bố trí, sắp xếp cán bộ

Ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Nghệ An đã tập trung sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương.

Tỉnh đã ban hành 130 quyết định điều động, tiếp nhận, tạm giao 9.939 biên chế cho cấp xã; trong đó, có 4.063 biên chế khối Đảng, MTTQ và đoàn thể; 5.876 biên chế khối chính quyền. Đội ngũ cán bộ cấp xã về cơ bản đáp ứng yêu cầu, với tỷ lệ trình độ đại học chiếm 84,82%, thạc sĩ 13,6%.

Tỉnh cũng kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đến nay, đã chỉ định 3.139/4.068 Ủy viên Ban Chấp hành; 1.335/1.356 Ủy viên Ban Thường vụ; chỉ định đầy đủ 390 thường trực cấp ủy, 396 Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã. Đây là bước quan trọng để đảm bảo sự ổn định, thông suốt trong chỉ đạo, điều hành ở cơ sở.

Cán bộ xã Hoa Quân tìm hiểu hiệu quả mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Thực tế cho thấy, nhiều địa phương đã linh hoạt, sáng tạo trong sắp xếp nhân sự, phát huy hiệu quả đội ngũ hiện có. Tại xã Đông Hiếu, thay vì bố trí đủ 2 kế toán cho cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể, địa phương chỉ sắp xếp 1 kế toán chung, biên chế còn lại tăng cường chuyên môn cho MTTQ.

Quan trọng hơn, địa phương chú trọng lựa chọn cán bộ không chỉ theo trình độ đào tạo mà còn dựa trên năng lực, uy tín, sự am hiểu địa bàn. Những công chức từng công tác ở 3 xã trước khi sáp nhập được bố trí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, vừa quen việc, quen địa bàn, vừa tạo niềm tin, gần gũi với nhân dân.

Lãnh đạo xã Đông Hiếu tìm hiểu mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Trần Khánh Sơn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu cho biết: Địa phương xây dựng cơ chế linh hoạt, lập các tổ công tác để “chung lưng đấu cật”, “tự lực cánh sinh”, dựa vào sức mình là chính để tập trung giải quyết dứt điểm những việc đột xuất, khó khăn. Cách làm này phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết tương hỗ trong đội ngũ cán bộ, công chức; mỗi người ngoài chuyên môn chính còn đảm nhận một số nhiệm vụ cụ thể trong từng khoảng thời gian nhất định. Nhờ đó, đã giúp xã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, vừa đảm bảo giải quyết nhanh gọn công việc phục vụ nhân dân, kể cả những nhiệm vụ phát sinh như khắc phục ảnh hưởng các cơn bão số 5, số 6 và dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên địa bàn.

Thực tiễn tại xã Đông Hiếu khẳng định: Tinh gọn bộ máy sẽ hiệu quả khi đi đôi với tinh thần trách nhiệm, năng lực thực tiễn và sức mạnh đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách.

Cán bộ, công chức xã Văn Kiều giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

Ở xã Văn Kiều, trong bối cảnh thiếu cán bộ chuyên trách, địa phương bố trí 1 người đảm nhận nhiều phần việc, đồng thời, điều chuyển khi phát hiện chưa phù hợp.

Đồng chí Trần Văn Sao - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Phân công mà không phù hợp thì phải điều chỉnh ngay, kết hợp quan tâm công tác tư tưởng để cán bộ yên tâm nhận việc. Chúng tôi còn đối thoại trực tiếp với nhân dân về những vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua đó, tạo sự đồng thuận cao, dù thiếu cán bộ nhưng không để ách tắc công việc. Kinh nghiệm này khẳng định, tinh gọn bộ máy sẽ hiệu quả khi đi kèm sự linh hoạt, tinh thần trách nhiệm và gắn bó mật thiết giữa cán bộ với nhân dân”.

“Khoảng trống” nhân sự

Dù đã có sự chủ động, tích cực, song thực tiễn đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đang đặt ra những bất cập. So sánh tổng 8.635 biên chế hiện có (tính đến ngày 15/9) với định mức Trung ương giao 7.988 biên chế, thì toàn tỉnh đang thừa 647 biên chế.

Tuy nhiên, tình trạng thừa - thiếu cục bộ đang diễn ra tại nhiều địa phương; nơi thừa biên chế so với định biên, nhưng lại thiếu một số vị trí quan trọng hoặc chuyên môn chuyên sâu. Đặc biệt có 56/130 đơn vị vừa đang thiếu biên chế, vừa thiếu một số vị trí quan trọng và chuyên sâu, chủ yếu tập trung ở các xã miền núi, khó khăn.

Cán bộ xã Nga My kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân của đội ngũ công chức. Ảnh: Mai Hoa

Tại xã Nga My (sáp nhập từ 2 xã Xiêng My và Nga My cũ), hiện mới có 44 cán bộ, công chức, còn thiếu 17 biên chế, trong đó có 11 người ở khối chính quyền và 6 người ở khối Đảng, MTTQ. Nhiều vị trí chủ chốt vẫn khuyết như: Trưởng phòng Kinh tế; Phó phòng Văn hóa; Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công...

Đồng chí Lô Thống Nhất - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thẳng thắn: “Chúng tôi đã điều động, bố trí 9 cán bộ không chuyên trách vào các phòng, ban, nhưng lực lượng này chỉ hỗ trợ, chưa thể đảm nhận chức trách công chức, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ".

Cán bộ xã Bắc Lý tìm hiểu khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của người dân. Ảnh: Mai Hoa

Tại xã Bắc Lý - đơn vị không sáp nhập, toàn xã hiện có 28/43 biên chế, còn thiếu 15 biên chế, trong đó, có các vị trí đang còn khuyết, gồm: Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân, Bí thư Đoàn Thanh niên…

Đồng chí Lữ Quang Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Thiếu hụt nhân sự buộc chúng tôi phải kiêm nhiệm, phân công gánh vác, dồn áp lực lên một số cá nhân. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị”.

Không chỉ thiếu cán bộ chủ chốt mà nhiều nơi còn bất cập về cơ cấu trình độ, nghiệp vụ chuyên môn. Hiện nhiều địa phương đang thiếu nhân lực kế toán, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hành chính công lĩnh vực đất đai, tư pháp…

Cán bộ, công chức xã Hoa Quân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Mai Hoa

Tại nhiều xã, tình trạng thừa - thiếu cục bộ đang diễn ra. Một số xã thừa số lượng, nhưng thiếu cán bộ chuyên môn và một số vị trí chủ chốt. Như xã Hoa Quân, dù đang thừa 7 biên chế so với định mức, nhưng hiện đang khuyết 6 chức danh quan trọng, gồm: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng phòng Văn hóa; Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn Thanh niên xã.

Cần giải pháp đồng bộ, lâu dài

Để tháo gỡ những vấn đề nảy sinh về cán bộ ở cơ sở, thời gian qua, tỉnh đã phân cấp cho cơ sở quyền điều động, biệt phái, đồng thời, tiếp nhận viên chức và người hoạt động không chuyên trách đủ điều kiện để bổ sung cho cơ sở. Tỉnh cũng tiến hành lập danh sách tối thiểu 5% cán bộ từ các sở, ngành tăng cường cho xã khó khăn.

Đó là giải pháp tình thế, còn về lâu dài, việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở cần một chiến lược bài bản. Ý kiến đề xuất từ cơ sở là tỉnh cần tiếp tục rà soát, bổ sung và kiện toàn nhân sự ở cấp xã, đặc biệt, quan tâm các vị trí chủ chốt, lĩnh vực then chốt. Song song với đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để hình thành đội ngũ cán bộ “đa năng”, có khả năng đảm nhiệm nhiều lĩnh vực trong điều kiện tinh gọn bộ máy.

Một giải pháp mang tính căn cơ là phân cấp mạnh mẽ hơn cho cơ sở trong quản lý cán bộ, trong tuyển dụng, sử dụng và điều động cán bộ, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở với kết quả hoạt động thực tiễn, theo phương châm: "Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, những người hoạt động không chuyên trách có trình độ, tâm huyết để bổ sung kịp thời.

Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở là yêu cầu cấp bách, và còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, gắn với sự phát triển bền vững của tỉnh. Khi mỗi cán bộ cơ sở thật sự đủ năng lực, uy tín, trách nhiệm và gắn bó với dân, thì chính quyền địa phương 2 cấp mới thực sự vận hành thông suốt, hiệu quả, góp phần đưa các địa phương nói riêng và Nghệ An nói chung tiến nhanh, trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.