Xã hội 861 đối tượng chính sách ở Nghệ An được chi trả trợ cấp 1 lần theo các Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ Trong thời gian 5 ngày (16-20/9), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Bộ CHQS) tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Trọng Sâm - Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 4; Đại tá Phan Quốc Hùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo 24, tỉnh Nghệ An.

Đợt này, tỉnh Nghệ An có 861 đối tượng chính sách được chi trả trợ cấp 1 lần theo các quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Đối tượng được chi trả là những người trực tiếp hoặc thân nhân những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ… nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra chứng từ liên quan và thực hiện chi trả chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 142, 49, 62 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Vạn An. Ảnh: Hoàng Anh

Trong đó, có 02 đối tượng được chi trả theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; 346 đối tượng được chi trả theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; 513 đối tượng được chi trả theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế.

Đại tá Nguyễn Trọng Sâm - Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 4 trao các quyết định chính sách cho người có công với cách mạng tại xã Vạn An. Ảnh: Hoàng Anh

Công tác chi trả được tổ chức khoa học, chính xác, đúng đối tượng. Các đối tượng chính sách đợt này cũng đã được trao giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến, được hưởng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.

Bộ CHQS tỉnh bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình ông Lê. Hoàng Thiện, thương binh 4/4, xóm Duy Tân, xã Thiên Nhẫn. Ảnh: Hoàng Anh

Cũng trong đợt này, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình ông Lê Hoàng Thiện, thương binh 4/4, xóm Duy Tân, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà có giá trị 80 triệu đồng, được trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Đây là những việc làm hết sức thiết thực, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa", ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế cao cả.