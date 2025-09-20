Giáo dục Nghị quyết 71: Bước đột phá phát triển giáo dục và đào tạo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được ví như một cuộc cách mạng. Với nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể, khi Nghị quyết đi vào thực hiện sẽ tạo động lực để phát triển giáo dục, giúp giáo viên vững tâm gắn bó với nghề.

Cải thiện đời sống giáo viên

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết 71) đặt ra nhiều chủ trương, chính sách đột phá, thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn và quyết tâm chính trị mạnh mẽ đưa giáo dục Việt Nam tiến bước vững chắc.

Đáng chú ý, trong 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Nghị quyết 71, nội dung được đặc biệt quan tâm là có chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội cho đội ngũ nhà giáo, nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc ban hành Nghị quyết 71 đúng vào thời điểm năm học mới 2025 – 2026 bắt đầu đem đến một niềm vui mới cho đội ngũ giáo viên. Ảnh: Mỹ Hà

Sau gần 30 năm công tác trong ngành Giáo dục, chị Hồ Thị Minh Tâm - giáo viên Trường Tiểu học Nghi Thu, phường Cửa Lò cho biết: Tôi cảm thấy rất vui khi thời gian gần đây rất nhiều chính sách quan trọng về giáo dục đã được thông qua và đều đề cập đến vấn đề lương, chính sách hỗ trợ cho người trực tiếp giảng dạy. Riêng với Nghị quyết 71, khi phụ cấp nhà giáo được nâng lên 70%, mức lương sẽ được cải thiện rất nhiều và tôi tin rằng, khi đó giáo viên sẽ sống được với nghề.

Với bậc học mầm non, khi Nghị quyết 71 được ban hành, niềm vui như được nhân đôi. Bởi lẽ, giáo viên mầm non được xem là công việc nặng nhọc vì đi sớm, về muộn, cùng lúc phải làm nhiều nhiệm vụ như vừa trông trẻ, vừa chăm sóc trẻ và dạy học. Trong khi đó, so với các bậc học khác, hệ số lương của giáo viên mầm non ở mức thấp nhất, kể cả với giáo viên đã tốt nghiệp đại học.

Chị Trần Thị Phương – giáo viên Trường Mầm non Hưng Hòa, phường Trường Vinh là giáo viên trẻ. Sau 3 năm vào biên chế, hiện mức lương của chị là hơn 7 triệu đồng. Số tiền này, vừa nuôi con nhỏ, vừa trang trải cuộc sống thực sự chật vật.

Cô và trò Trường Mầm non Hưng Hòa. Ảnh: Mỹ Hà

“ Với tôi, mức lương 7 triệu đồng/tháng quả thực khó để chi tiêu với mức sống ở đô thị. Thế nên, hơn bao giờ hết, chúng tôi mong Nghị quyết 71 sẽ sớm đi vào thực hiện để giáo viên yên tâm công tác. Trần Thị Phương – giáo viên Trường Mầm non Hưng Hòa, phường Trường Vinh

Thêm cơ hội, thêm thách thức

Cho ý kiến về Nghị quyết 71, PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh khẳng định, đây là chính sách đột phá của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa to lớn với các cơ sở giáo dục, đào tạo, tạo điều kiện để thầy và trò thực hiện ý tưởng khoa học, ứng dụng kiến thức, lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống. Trong đó, các nhà trường, cơ sở giáo dục, đào tạo được tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng. Đội ngũ nhà giáo được quan tâm từ lương, phụ cấp, ưu tiên thu hút nhà giáo tài năng.

Đối với người học, Nghị quyết quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nguồn giáo dục với nhiều chính sách hỗ trợ người học như: Xây dựng Quỹ học bổng quốc gia, bố trí ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn hợp pháp khác để cấp học bổng hỗ trợ, khuyến khích học tập, thu hút tài năng, cử đi học nước ngoài…

Nghị quyết 71 tạo đột phá phát triển giáo dục ở tất cả các bậc học. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quan tâm đến giáo dục cao đẳng, đại học, có chính sách thu hút người tài ở trong và ngoài nước, thành lập các trung tâm nghiên cứu, tạo sự đột phá trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, cũng theo PGS.TS Lưu Tiến Hưng, Nghị quyết 71 ra đời sẽ là thách thức đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo để bắt kịp, vận dụng chính sách của Đảng và Nhà nước trong thực tế.

“ Tôi cho rằng, thời gian tới, các cơ sở giáo dục, đào tạo phải rà soát, xác định lại tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược phát triển của mình để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và bối cảnh mới của đất nước. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động phù hợp, sát với với Nghị quyết 71. Từ đó, ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo từng giai đoạn, từng năm học. Trong đó, tập trung vào các yếu tố cốt lõi là đội ngũ, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo. PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh

Cùng chung quan điểm, ôn Nguyễn Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 4 (xã Bạch Hà) cho rằng: Nghị quyết 71 là sự đột phá mạnh mẽ với toàn ngành Giáo dục, nhưng để thực hiện được các mục tiêu đặt ra, mỗi nhà trường, mỗi cán bộ, quản lý, giáo viên cũng phải thay đổi. Riêng Hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch, có tầm nhìn xa để thực hiện.

Trước mắt là phải tự học để nâng cao trình độ như ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học, phải nâng cao năng lực tiếng Anh trong đội ngũ giáo viên để làm gương cho học sinh.

Tiết học của học sinh Trường THPT Đô Lương 4. Ảnh: Mỹ Hà

Với nhiều chính sách ưu việt vượt trội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng khẳng định, giai đoạn này chính là “thời kỳ vàng” của giáo dục khi đội ngũ nhà giáo được quan tâm, từ lương, phụ cấp, chế độ thâm niên, ưu tiên thu hút nhà giáo vùng khó khăn, tài năng.

Tuy nhiên, khi giáo viên có môi trường, cơ hội để sáng tạo, được phát triển, tôn vinh, thì gắn liền với đó là trách nhiệm phát huy tính tự chủ, sáng tạo, tận tâm, và cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Đồng thời, các trường, giáo viên cũng cần phải nêu cao trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, với Nhân dân.