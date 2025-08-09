Giáo dục Ngành Sư phạm, Kỹ thuật “lên ngôi” nhờ nhiều chính sách hỗ trợ Thay vì chạy theo số đông, trào lưu, tín hiệu tích cực trong mùa xét tuyển vào đại học năm nay, nhiều thí sinh đã lựa chọn nghề nghiệp sát với thị trường sử dụng lao động. Trong đó, Sư phạm và các ngành kỹ thuật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo được lựa chọn khá nhiều.

Nhiều học sinh giỏi chọn ngành Sư phạm

Phan Đại Hoàng là học sinh lớp 12A1 - chuyên Toán của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ngoài giải Nhất học sinh giỏi tỉnh, Hoàng còn đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm lớp 12. Với khá nhiều thành tích nổi bật và có nhiều cơ hội trúng tuyển vào đại học nhưng Hoàng đã quyết định chọn ngành Sư phạm Toán của Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh.

Trước đó, Hoàng cho biết, em đã từng nghĩ đến ngành công nghệ thông tin vì đây là ngành khá “hot”. Nhưng nhìn lại năng lực của bản thân và suy nghĩ kỹ về sở thích, đam mê của mình em đã chọn ngành Sư phạm và không ngần ngại chọn đây là nguyện vọng 1. “Trước em có khá nhiều anh chị học chuyên Toán đã chọn Sư phạm và có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường nên em nghĩ nghề này rất có tương lai. Hơn nữa, trong quá trình học, em cũng có thể đi làm thêm bằng chính công việc của mình, để vừa cọ xát, vừa nâng cao trình độ” - Hoàng nói thêm.

Các tân sinh viên đến nhập học ngành Sư phạm tại Trường Đại học Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Trong sáng hôm nay (8/9), các thí sinh vừa trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh đã chính thức nhập học. Qua tổng hợp của nhà trường, trong danh sách 17 thí sinh trúng tuyển với điểm tối đa 30 điểm (bao gồm điểm cộng), có 16 thí sinh đăng ký các ngành Sư phạm, tập trung nhiều vào các ngành như Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Sư phạm Toán học. Số thí sinh đạt trên 29 điểm cũng không hiếm.

Trúng tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn với 30 điểm, trong đó có điểm khuyến khích do đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn, tân sinh viên Hồ Thị Ngọc Hà (nguyên là học sinh lớp 12A - Trường THPT Kim Liên) cho biết: Gia đình em có truyền thống nghề Sư phạm nên đây là ngành học em đã mơ ước nhiều năm nay. Thực tế, năm nay em đã đăng ký khoảng 20 nguyện vọng và hơn một nửa là các ngành Sư phạm và em rất vui vì đã thực hiện được ước mơ của mình…

Gần 100% sinh viên học ngành Sư phạm đăng ký để hưởng hỗ trợ theo Nghị định 116. Ảnh: Mỹ Hà

Ngọc Hà cũng chia sẻ, gia đình em bố mẹ chỉ làm công chức bình thường, nên việc chọn ngành Sư phạm và được học gần nhà sẽ giúp em bớt được gánh nặng tài chính cho gia đình: Chúng em được miễn học phí và em cũng đã đăng ký để được hưởng hỗ trợ theo Nghị định 116, mỗi tháng được trợ cấp hơn 3 triệu đồng. Như vậy, em đã giảm được một nửa so với các ngành học khác. Ngoài ra, em còn có thể đi làm gia sư để có thêm thu nhập.

“ Từ khoảng 5 năm trở lại đây, đặc biệt là sau khi Nghị định 116 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm có hiệu lực thì số thí sinh đăng ký ngành Sư phạm ngày một đông. Vì thế, chất lượng tuyển sinh cũng được nâng lên rất nhiều, liên tục trong những năm gần đây ngành Sư phạm là ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Vinh. Qua thống kê, hầu hết học sinh đều đăng ký để được hưởng chính sách theo Nghị định 116 và các em đều xác định sẽ gắn bó với nghề lâu dài. PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh

Ngành kỹ thuật chiếm ưu thế

Từ vài năm trở lại đây, công tác tuyển sinh ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã không còn gặp nhiều khó khăn như các năm trước. Như năm học này, vào trường là gần 3.400 em. Trong các ngành đào tạo của nhà trường, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí luôn là ngành “hot” được nhiều thí sinh lựa chọn.

Sinh viên nhập học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Có mặt tại buổi nhập học của nhà trường, số sinh viên trúng tuyển đến làm thủ tục nhập học chiếm tỷ lệ khá cao. Em Bùi Hữu Đức - nguyên là học sinh lớp 12D2 - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vừa nhập học ngành Tự động hóa cho biết: Em học khối A nên đã tìm hiểu khá kỹ về các ngành kỹ thuật và ưu tiên chọn ngành tự động hóa, vì đây là ngành có nhu cầu nhân lực cao trong thời đại 4.0, cơ hội việc làm rộng mở ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khá nhiều khu công nghiệp nên em hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng xin được việc làm gần nhà.

Nói về xu hướng lựa chọn ngành nghề hiện nay, Tiến sĩ Võ Tiến Trung - Trưởng phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cho biết: Những năm gần đây, do các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Nghệ An ngày một nhiều nên cần một lực lượng khá lớn lao động nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các ngành liên quan đến các khối kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, công nghệ 4.0.

Để đáp ứng được yêu cầu về sử dụng lao động, hiện nhà trường cũng đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và đổi mới công tác dạy và học.

“ Chúng tôi tập trung đổi mới chương trình đào tạo theo hướng chuẩn đầu ra gắn với năng lực số, kỹ năng mềm và tư duy đổi mới sáng tạo. Song song, trường triển khai mạnh mẽ học liệu số, đào tạo trực tuyến kết hợp trực tiếp tiến tới xây dựng “đại học số” theo xu hướng chung. Tiến sĩ Võ Tiến Trung - Trưởng phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Liên quan đến các ngành học này, trong năm nay, nhiều chính sách liên quan đến việc đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ cao đã được ban hành. Ngoài ra, tiếp tục sẽ có những chính sách ưu đãi đối với người học thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược.

Khối ngành kỹ thuật thu hút nhiều thí sinh đăng ký. Ảnh: Mỹ Hà

Cụ thể, ngày 28/8/2025, Chính phủ vừa ban hành Quyết định 29/2025/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán. Theo đó, sinh viên theo học các ngành này đủ các điều kiện sẽ được cho vay để hỗ trợ trang trải tiền học phí, tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian còn lại của khóa học với mức tối đa là 5 triệu đồng/tháng.

Đây được xem là một chính sách có tính đột phá, toàn diện, nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng trong thời đại 4.0. Đồng thời là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ - những người sẽ dẫn dắt Việt Nam đến tương lai số, đổi mới và sáng tạo.