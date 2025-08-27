Xây dựng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thành trường đại học đa ngành, đa nghề
Sáng 27/8, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí: Bùi Đình Long – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. Đại hội có sự tham gia của 106 đại biểu đại diện cho 240 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Phát triển trường đại học học đa ngành, đa nghề
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh đã phát huy vai trò lãnh đạo trong việc định hướng và xây dựng các chương trình, đề án lớn của trường.
Trong đó, đã chỉ đạo xây dựng đề án tuyển sinh riêng và hoàn toàn tự chủ trong công tác tuyển sinh; kết hợp chặt chẽ giữa tuyển sinh, đào tạo và tìm kiếm, giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp... Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công tác tuyển sinh ngày càng được nâng lên với kết quả tuyển sinh bình quân mỗi năm đạt 2.100 sinh viên, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
Ngoài tuyển sinh đào tạo đại học trong nước, trường còn thực hiện tuyển sinh đào tạo sau đại học, đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề cho đội ngũ giáo viên của Lào.
Trong nhiệm kỳ đã mở mới được 5 ngành đào tạo trình độ đại học; điều chỉnh 4 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, 12 chương trình đào tạo trình độ đại học và 10 chương trình đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học theo hướng tiếp cận CDIO…
Kết thúc nhiệm kỳ, đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư nâng cấp, tạo tiền đề quan trọng cho bước phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.
Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh được triển khai với chủ đề: Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; quyết tâm xây dựng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phát triển và hội nhập.
Trong đó, mục tiêu chính là xây dựng trường đại học định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có một số ngành đào tạo, lĩnh vực mũi nhọn đạt trình độ khu vực ASEAN; kết hợp công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật vào thực tiễn.
Đổi mới công tác quản trị nhà trường
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, chất lượng đào tạo ngày càng được khẳng định.
Bên cạnh những thành quả, đồng chí Bùi Đình Long cũng đã chỉ ra một số hạn chế như công tác tuyển dụng, phát triển đội ngũ còn chậm, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, nghiên cứu khoa học còn chưa đầy đủ, nguồn lực tài chính chưa đáp ứng được yêu cầu…
Từ thực tế trên, trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên.
Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo xây dựng phương án tự chủ, từng bước thực hiện tự chủ đại học trên cả ba nội dung là tự chủ về học thuật, tự chủ về tổ chức bộ máy và tự chủ về tài chính. Đồng thời, cần tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên đủ số lượng, mạnh về chất lượng; ưu tiên giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư…
Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đổi mới công tác quản lý, quản trị nhà trường theo mô hình đại học điện tử, trong đó công nghệ thông tin và truyền thông được ứng dụng triệt để vào tất cả các khâu và quy trình quản lý. Triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số, áp dụng mô hình giáo dục thông minh hướng tới nền giáo dục số theo tinh thần Nghị quyết 57 – NQ/TW của Bộ Chính trị.
Nhà trường cũng tiếp tục mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế, chủ động xây dựng các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên, phát triển các ngành đào tạo đạt chuẩn khu vực ASEAN. Từ đó, từng bước xây dựng trường trở thành trường đại học sư phạm kỹ thuật đào tạo theo định hướng ứng dụng có uy tín trong khu vực miền Trung và cả nước, tạo thương hiệu đặc trực của nhà trường.
Đại hội đã bầu ra 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, nhiệm kỳ 2025 – 2030.