Kinh tế Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Mã Lũ trên sông Mã tiếp tục dâng, có thể vượt báo động 3, gây ngập lụt và sạt lở tại nhiều khu vực Thanh Hóa và các tỉnh lân cận.

Ngày 30/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 20–50 mm, một số điểm vượt 100 mm. Trong mưa dông kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh. Từ đêm 30/9, mưa sẽ giảm dần.

Lúc 1h sáng 30/9, mực nước sông Mã tại trạm Giàng đạt 6,3 m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,2 m nhưng được dự báo sẽ tiếp tục vượt ngưỡng báo động trong 12 giờ tới.

“ Trong 12 giờ tới, mực nước sông Mã sẽ vượt mức báo động 3. Từ 12–24 giờ tiếp theo, lũ vẫn duy trì trên báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt diện rộng ở vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là các khu đô thị và khu dân cư đông đúc.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và một số tỉnh Bắc Bộ được cảnh báo có thể xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Các vùng trũng, ven sông và khu vực sản xuất nông nghiệp đối diện rủi ro thiệt hại cao.

Trong 24 giờ qua, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đều có mưa to, có nơi rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở nhiều xã, phường trong vòng 6 giờ tới.