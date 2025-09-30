Thứ Ba, 30/9/2025
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Thao

Quốc Duẩn 30/09/2025 07:35

Lũ trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đang lên nhanh do mưa lớn kết hợp với vận hành xả của thủy điện Đồng Sung (Qxả lúc 2h ngày 30/9 là 2.613m3/s)

Tại Lào Cai và Yên Bái, mưa lớn kết hợp với việc thủy điện Đồng Sung tiến hành xả lũ (lưu lượng 2.613 m³/s vào lúc 2h sáng 30/9) khiến mực nước sông Thao tại trạm Yên Bái dâng nhanh.

Trong 6–24 giờ tới, nước trên sông Ngòi Thia có xu hướng rút, nhưng sông Thao vẫn tiếp tục dâng cao do lượng mưa lớn cùng việc điều tiết xả lũ từ các hồ chứa thượng nguồn.

Dự báo, đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Yên Bái có khả năng đạt 34,30 m, tức cao hơn mức báo động 3 khoảng 2,30 m. Mực nước này tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại các vùng trũng thấp ven sông.

Mưa lớn liên tục làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các phường của thành phố Yên Bái, Âu Lâu, Văn Phú, Lào Cai, Cam Đường, Nam Cường và nhiều xã thuộc các huyện Mường Khương, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên… Độ sâu ngập có thể từ 0,3–0,5 m, thậm chí một số nơi có thể vượt 1 m.

Không chỉ ngập úng, mưa lớn còn làm tăng nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ. Các khu vực đồi dốc, taluy đường giao thông dễ đối mặt với sạt lở đất. Những vùng có nền đất yếu trong tỉnh có thể xảy ra sụt lún, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và đi lại của người dân.

Toàn cảnh thiệt hại bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Các xã miền Tây ngập sâu sau bão số 10

Công ty Điện lực Nghệ An huy động lực lượng khắc phục sự cố, cấp điện trở lại sớm nhất sau bão số 10

      Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Thao

