Thời sự Lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia khuyến nghị giải pháp để Nghệ An nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tiến hành kiểm tra thực địa việc cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời làm việc với UBND tỉnh Nghệ An.

Dịp này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã trao đổi với đồng chí Đỗ Lập Hiển - Quyền Trưởng phòng Dịch vụ số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra về một số đánh giá và khuyến nghị đối với Nghệ An sau hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để cung cấp, giải quyết thông suốt thủ tục hành chính trên môi trường số.

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

PV: Thưa đồng chí, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tiến hành kiểm tra thực địa việc cung cấp, giải quyết TTHC và dịch vụ công trực tuyến tại Nghệ An. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về mục đích của đợt kiểm tra này, cũng như những nội dung trọng tâm mà đoàn hướng tới?

Đồng chí Đỗ Lập Hiển: Việc vận hành theo chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra rất nhanh, gấp rút. Cán bộ, cơ quan, địa phương “vừa chạy vừa xếp hàng” cả ngày lẫn đêm nên khó tránh khỏi những hạn chế ban đầu.

Ở thời điểm bắt đầu triển khai, nhiều vấn đề chỉ ở dạng tiềm ẩn nhưng qua quá trình tác nghiệp hằng ngày, đến nay sau hơn một tháng, những khó khăn, vướng mắc đã bộc lộ cơ bản đầy đủ. Tinh thần chung của Đoàn kiểm tra là giúp địa phương nhận diện rõ các vấn đề, đồng thời từ tiếng nói của địa phương, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước để chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xử lý.

PV: Qua quá trình làm việc và khảo sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị về cung cấp, giải quyết TTHC và dịch vụ công trực tuyến ở Nghệ An, Đoàn công tác đã có những ghi nhận ban đầu. Theo đồng chí, đâu là những khó khăn lớn nhất mà tỉnh đang gặp phải và ngược lại những lợi thế nào giúp Nghệ An triển khai chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả hơn?

Đồng chí Đỗ Lập Hiển: Về tổng thể, có thể thấy Nghệ An vừa có khó khăn vừa có lợi thế. Khó khăn là địa bàn rộng, dân cư đông nhưng lợi thế là không có sự xáo trộn lớn do không sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh mà chủ yếu đối diện với áp lực tổ chức bộ máy cấp tốc để đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Qua thực tế làm việc và khảo sát bước đầu, có thể khẳng định Nghệ An là một trong những địa phương triển khai tốt. Nhiều vấn đề đoàn nêu, tỉnh đã nhận thức rõ và tôi cho rằng, khi đã có nhận thức rồi thì sẽ có biện pháp khắc phục hiệu quả.

Tuy nhiên, trên tinh thần quán triệt của Trung ương là tổ chức triển khai thực hiện TTHC thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp trong tháng 8 nên tiến độ triển khai đã gấp rút rồi thì phải gấp rút hơn, tích cực hơn nữa.

PV: Từ góc độ của Đoàn kiểm tra và kinh nghiệm thực tiễn, đồng chí có những khuyến nghị nào để Nghệ An vừa giải quyết dứt điểm các yêu cầu cấp bách trước mắt, vừa bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện các mục tiêu dài hạn?

Đồng chí Đỗ Lập Hiển: Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 178-KL/TW ngày 17/7/2025 về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; Kết luận số 179-KL/TW ngày 25/7/2025 về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 về tích cực triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển mạnh cấp cơ sở sang chủ động nắm, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Đồng chí Đỗ Lập Hiển - Quyền Trưởng phòng Dịch vụ số, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra. Ảnh: Thành Duy

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây là những văn bản chỉ đạo sát sao, yêu cầu tiến độ rõ ràng, cụ thể, bao gồm cả nhiệm vụ cấp bách và định hướng lâu dài.

Trong tháng 8, đoàn công tác đề nghị Nghệ An tập trung cao độ để giải quyết dứt điểm các vấn đề như: Cấu hình đầy đủ các quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên hệ thống, tối ưu các biểu mẫu điện tử tương tác, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, khắc phục tình trạng kết quả bị trả chậm hoặc không thể tái sử dụng, đẩy mạnh cung cấp chữ ký số công vụ, nâng cao kỹ năng và trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã.

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, tỉnh cần tăng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, triển khai hiệu quả thanh toán trực tuyến, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất tại các xã, thiết lập điểm giải quyết thủ tục liên quan đến căn cước công dân; khai thác tối đa kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân từ cả hệ thống cũ lẫn kho dữ liệu mới; kết nối, khai thác đồng bộ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống của các bộ, ngành; cung cấp đầy đủ dữ liệu phục vụ các TTHC mới được phân cấp; hoàn thiện quy chế vận hành, khai thác hệ thống; kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu đo lường, giám sát phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời xóa bỏ tâm lý e ngại của người dân về mất an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

Thực hiện tốt các nhiệm vụ này sẽ giúp Nghệ An xử lý kịp thời các yêu cầu trước mắt về cung cấp, giải quyết TTHC và dịch vụ công trực tuyến phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp.

Về lâu dài, tỉnh cần tiếp tục thực hiện đúng theo tinh thần các Kết luận 178, 179, 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nhiệm vụ, mốc tiến độ tại Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy những việc đã làm tốt, đồng thời tăng tốc để bảo đảm tiến độ chung.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!