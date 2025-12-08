Thời sự Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An Sáng 12/8, Đoàn kiểm tra thực địa cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến tại cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC làm việc với phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thành Vinh là phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ các phường: Lê Lợi, Quang Trung, Cửa Nam, Đông Vĩnh, Hưng Bình và xã Hưng Chính, thành phố Vinh (cũ). Đây là phường chỉ có diện tích hơn 15,5 km2, tuy nhiên, dân số lên đến hơn 123.000 người.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong 1 tháng vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh xử lý số lượng hồ sơ rất lớn, với tổng tiếp nhập lên đến 2.718, chiếm tỷ lệ lớn là các hồ sơ về chứng thực (1.182 hồ sơ), hộ tịch (748 hồ sơ), bảo trợ xã hội (417 hồ sơ)…; trong đó, số hồ sơ nộp trực tuyến đạt 65,8%. Kết quả xử lý cho thấy, số hồ sơ được phường giải quyết đúng hạn, trước hạn chiếm 99,9%.

Đoàn kiểm tra việc thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, trên cơ sở đánh giá lại 1 tháng vận hành, lãnh đạo phường Thành Vinh kiến nghị Bộ Tư pháp nâng cao năng lực vận hành, hoạt động của Hệ thống dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử và hệ thống phần mềm hộ tịch điện tử đáp ứng yêu cầu về tra cứu dữ liệu, liên thông, đồng bộ với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Bộ Tài chính thực hiện chia sẻ, kết nối, tích hợp đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống Đăng ký thành lập hộ kinh doanh trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của các tỉnh, thành phố.

Cán bộ Văn phòng Chính phủ, thành viên đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh. Ảnh: Thành Duy

Phường Thành Vinh kiến nghị hỗ trợ kinh phí để mua sắm, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, tạo thuận lợi nhất cho quá trình tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; có văn bản hướng dẫn mới về hỗ trợ chế độ cán bộ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (mức hỗ trợ thấp nhất tương đương cấp huyện cũ).

Lãnh đạo phường Thành Vinh cũng đề nghị tỉnh nghiên cứu có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc cho phép ủy quyền Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công ký các hồ sơ cho tổ chức, công dân tạo thuận lợi trong quá trình giao dịch rút ngắn thời gian, nâng cao đánh giá sự hài lòng của người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh thao tác trên hệ thống dịch vụ công. Ảnh: Thành Duy

Phường cũng kiến nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chi tiết phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã để thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực chứng thực được thuận tiện, hiệu quả; cấp thêm Chứng thư số cho tổ chức, cá nhân để ký số kịp thời; phân quyền và đồng bộ hóa hồ sơ đất đai do Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận để các trung tâm có thể theo dõi, tra cứu, nắm bắt số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết.

Lực lượng đoàn viên hỗ trợ người dân khi đến thực hiện thủ tục. Ảnh: Thành Duy

Sau khi làm việc, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn của phường, Đoàn kiểm tra đã đến trực tiếp kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh.

Tại đây, đoàn tập trung đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính; năng lực, tác phong phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đoàn cũng quan sát, ghi nhận phản hồi của người dân đến giao dịch, nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ và chất lượng cải cách hành chính tại địa phương.