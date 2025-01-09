Thời sự Giải quyết thủ tục hành chính ở Nghệ An: “3 hơn” trong phục vụ người dân Cải cách thủ tục hành chính ở Nghệ An đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành được 2 tháng.

Với phương châm “3 hơn”: Gần dân hơn - Minh bạch hơn - Thuận tiện hơn, đã đưa hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức có sự cải thiện rõ rệt.

“Việc nhỏ làm tốt, việc lớn mới tròn”

Ông Hà Hữu Sơn, cư dân phường Thành Vinh, đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường làm thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bìa đỏ sang bìa hồng.

Khác với suy nghĩ thủ tục đất đai thường rườm rà, lần này ông được hướng dẫn chi tiết ngay tại bàn tiếp nhận, hồ sơ được kiểm tra đầy đủ, thắc mắc được giải đáp ngay, không phải chờ đợi lâu.

“Mọi thứ rõ ràng, minh bạch, tôi thấy thuận lợi hơn rất nhiều so với trước”, ông nói.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh trao đổi, hướng dẫn ông Hà Hữu Sơn làm thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bìa đỏ sang bìa hồng. Ảnh: Thành Duy

Phường Thành Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 phường, xã của TP. Vinh (cũ), hiện có hơn 123.000 dân, thuộc nhóm đông dân nhất tỉnh.

Chỉ trong tháng 7/2025, trung tâm đã tiếp nhận 2.718 hồ sơ, chủ yếu về chứng thực, hộ tịch và bảo trợ xã hội. Dù khối lượng hồ sơ lớn, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,9%.

Nếu Thành Vinh là “điểm nóng” hồ sơ, thì xã Lượng Minh, cách trung tâm tỉnh 210 km, lại đối diện thách thức khác.

Xã chỉ có 1.162 hộ với 5.199 nhân khẩu nhưng sinh sống rải rác ở 10 bản trải dài trên diện tích lên đến hơn 228 km²; khoảng 50% dân số không có điện thoại thông minh, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thiếu nhiều trang thiết bị cơ bản và nhân sự chuyên môn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lượng Minh, nơi còn nhiều khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Nguyễn Thị Hải Yến cho biết: UBND xã ban hành kế hoạch “Bình dân học vụ số”, thành lập tổ công nghệ số cấp xã và các tổ công nghệ số cấp bản, huy động đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân thao tác nộp hồ sơ trực tuyến. Công an xã cũng tham gia hỗ trợ người dân sử dụng VNeID.

Hai lát cắt từ phường Thành Vinh và xã Lượng Minh phản ánh bức tranh đa dạng về hành chính công ở Nghệ An. Ở đô thị, áp lực lớn nhất là khối lượng hồ sơ; ở vùng cao, khó khăn là hạ tầng, nhân lực và điều kiện tiếp cận dịch vụ công. Nhưng điểm chung là nỗ lực của chính quyền cơ sở trong việc phục vụ người dân theo tiêu chí “3 hơn”.

Từ ngày 1/7/2025, Nghệ An chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Lãnh đạo tỉnh xác định, thành công chỉ đạt được khi “cửa” hành chính cơ sở thông suốt, phục vụ nhanh và hiệu quả nhu cầu của người dân.

Ở cấp tỉnh, hồ sơ TTHC được giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công với sự tham gia của 12 sở, ngành và 2 đơn vị ngành dọc, tổng cộng 1.755 thủ tục.

Ở cấp xã, các địa phương đã bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Sau hơn 1 tháng triển khai, UBND tỉnh đánh giá các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động đồng bộ, thái độ phục vụ của cán bộ được đánh giá cao, hầu hết hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Trung tuần tháng 8, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra thực địa cũng nhận định, dù còn những điểm cần khắc phục song Nghệ An là một trong những địa phương triển khai tốt.

Công khai trên 3 phương diện

Xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, khâu đột phá trong quá trình cải cách hành chính, Nghệ An kiên trì phương châm tăng cường công khai TTHC trên cả 3 phương diện: Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, phí và lệ phí.

Công chức xã Vạn An làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Thành Duy

UBND tỉnh đã ban hành 28 văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã, tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân không bị gián đoạn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Cao điểm từ ngày 20/6/2025 đến ngày 6/8/2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 103 quyết định công bố danh mục TTHC, 91 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; ban hành 205 TTHC thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính 8 sở, ngành.

Cán bộ Văn phòng Chính phủ, thành viên đoàn liên ngành do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập trao đổi về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Vinh. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An cũng đã công bố, công khai 2.156 TTHC (1.754 thủ tục cấp tỉnh, 402 thủ tục cấp xã) trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và thực hiện thiết lập quy trình điện tử, cấu hình dịch vụ công cho 100% các thủ tục này trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; trong đó TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 498; TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần là 1.648.

Đoàn liên ngành do Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Để nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trên môi trường số, tỉnh chú trọng hạ tầng công nghệ và dữ liệu. Sở Khoa học và Công nghệ vận hành kho dữ liệu Data.nghean.gov.vn. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) ghi nhận hơn 2,2 triệu lượt kết nối.

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ 130 xã, phường; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phân công cán bộ hỗ trợ, lập nhóm Zalo giải đáp kịp thời cho cơ sở.

Mặc dù tiến độ cải cách TTHC đã đạt nhiều kết quả, song việc nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp tại Nghệ An vẫn đối diện không ít khó khăn.

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở cấp xã còn hạn chế do người dân ít tiếp cận công nghệ, còn tâm lý e ngại, hạ tầng mạng một số nơi còn yếu.

Một bộ phận cán bộ, công chức chưa thành thạo công nghệ thông tin. Hệ thống phần mềm liên thông như khai sinh, khai tử, hộ tịch, đăng ký hộ kinh… hoạt động chưa ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm hỏi, khảo sát mức độ hài lòng của người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Đầu tháng 8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn; đồng thời, giao Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu vận hành thông suốt.

Những kết quả bước đầu cho thấy, dù ở “điểm nóng” đô thị hay vùng sâu xa xôi, chính quyền cơ sở ở Nghệ An đều nỗ lực để người dân được phục vụ nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận tiện hơn.

Chính quyền địa phương 2 cấp thành công không chỉ ở việc tinh gọn bộ máy mà còn ở chất lượng phục vụ từng thủ tục nhỏ nhất, đúng với tinh thần: “Việc nhỏ làm tốt, việc lớn mới tròn”.