Sức khỏe Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân xã Mỹ Lý Trong 2 ngày 2 và 3/8, Đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An do Tiến sĩ, bác sĩ Quế Anh Trâm – Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã về khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Mỹ Lý.

Trận lũ lịch sử do ảnh hưởng cơn bão số 3 (Wipha) gây ra đã khiến nhiều cơ sở y tế trong tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề. Riêng Trạm Y tế xã Mỹ Lý bị lũ dữ cuốn trôi hoàn toàn. Được sự chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Kỳ Sơn, Trạm Y tế xã Mỹ Lý đã mượn tạm 1 nhà dân để thiết lập trạm y tế dã chiến thực hiện khám, chữa bệnh cho người dân vùng “rốn lũ”.

Đoàn công tác Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tặng quà cho Trạm Y tế dã chiến và người dân xã Mỹ Lý. Ảnh: Thành Chung

Tuy vậy, hoạt động khám, chữa bệnh của Trạm Y tế dã chiến Mỹ Lý gặp nhiều khó khăn do cơ sở chật hẹp, lượng bệnh nhân đông và thiếu cục bộ nhân lực cùng trang thiết bị, thuốc men.

Trong tình cảnh đó, Trung tâm Y tế Kỳ Sơn và Trạm Y tế dã chiến Mỹ Lý đã có công văn đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hỗ trợ, giúp đỡ. Được sự cho phép của Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã nhanh chóng chuẩn bị trang thiết bị, cơ số thuốc, nhân lực; kêu gọi quyên góp quần áo tặng cho người dân.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khám cho người dân xã Mỹ Lý. Ảnh: Thành Chung

Trong 2 ngày, Đoàn đã thực hiện khám cho trên 300 người dân xã. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có 35 người gồm 5 dược sĩ, 17 bác sĩ ở tất cả các chuyên khoa, cùng 4 nữ hộ sinh, 4 điều dưỡng đã đem theo huyết áp, máy siêu âm, máy điện tim, máy test đường, dụng cụ khám các chuyên khoa cùng 40 loại thuốc... trực tiếp thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quần áo cho người dân tại xã Mỹ Lý.

Đoàn công tác Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã mượn trụ sở của Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Lý để làm địa điểm khám, cấp thuốc. Trong 2 ngày, Đoàn đã thực hiện khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 300 người dân xã.

Cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Dịp này, Đoàn công tác cũng trao tặng 12 giường bệnh bằng inox cho Trạm Y tế xã Mỹ Lý và thêm 70 bì quần áo cho người dân xã./.