Sức khỏe Đoàn bác sĩ của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh nhân đạo cho người dân bị thiệt hại do bão lũ ở Nghệ An Với tinh thần “tương thân tương ái”, trong ngày 10/8, đoàn công tác của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã về Nghệ An, tổ chức khám bệnh nhân đạo và cấp thuốc miễn phí cho người dân ở khu vực vùng ảnh hưởng của bão số 3 tại Trung tâm Y tế Tương Dương và Trung tâm Y tế Kỳ Sơn.

Ngày 10/8, đoàn công tác của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã về Nghệ An, tổ chức khám bệnh nhân đạo cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh do bác sĩ Vũ Xuân Đán - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Đoàn gồm có 27 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ sư môi trường đến từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Tai Mũi Họng.

Các bác sĩ của đoàn công tác ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện khám tổng quát, khám chuyên khoa Ngoại, Nhi, Ung bướu, Da liễu, Tai Mũi Họng và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Cùng tham dự các hoạt động của đoàn công tác ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; về phía lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An có các đồng chí: Lê Thị Hoài Chung - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Văn Thương - Phó Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế; các phòng, ban của Sở Y tế; các bệnh viện tuyến tỉnh...

Để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh nhân đạo cho người dân vùng ảnh hưởng bão số 3 của tỉnh Nghệ An, đoàn công tác của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh mang theo nhiều trang thiết bị, máy móc cùng hơn 30 danh mục thuốc và các loại hoá chất diệt muỗi, khử trùng, làm sạch môi trường sau mưa lũ.

Các bác sĩ khám phát hiện một số bệnh và khuyến cáo người dân hướng điều trị. Ảnh: Thành Chung

Trong khuôn khổ chương trình chăm lo sức khỏe cho người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ sư môi trường của đoàn công tác ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện khám tổng quát, khám chuyên khoa Ngoại, Nhi, Ung bướu, Da liễu, Tai Mũi Họng và cấp thuốc miễn phí cho người dân.

Thuốc cấp cho người dân gồm nhiều loại thuốc phòng, chống dịch bệnh (viêm da, tiêu chảy, sốt xuất huyết), viên khử trùng nước và các nhu yếu phẩm cần thiết cho sức khỏe.

Rất đông người dân đã đến với chương trình khám chữa bệnh nhân đạo. Ảnh: Thành Chung

Đồng thời, đoàn công tác cũng đã phối hợp tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh; truyền thông, hướng dẫn người dân kỹ năng vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh sau lũ, lụt.

Trong ngày 10/8, đoàn công tác ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện khám, cấp thuốc miễn phí cho 600 người dân. Dịp này, đoàn cũng đã thực hiện hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ sở khám, chữa bệnh bị ảnh hưởng nặng nề sau bão; tặng quà cho người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho các cơ sở y tế miền Tây Nghệ An bị ảnh hưởng bão lũ 10 bộ máy vi tính. Ảnh: Thành Chung

Trước đó vào ngày 01/8, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống tiêm chủng VNVC trao tặng cho các cơ sở y tế miền Tây Nghệ An bị ảnh hưởng bão lũ 10 bộ máy vi tính. Ngay sau khi tiếp nhận, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức bàn giao kịp thời 10 bộ máy vi tính này cho Trung tâm Y tế Tương Dương để đơn vị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Được biết, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế tỉnh Nghệ An là 2 đơn vị đã có sự ký kết hợp tác vào ngày 8/5/2024. Theo đó, thời gian qua, 2 sở y tế đã có sự hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phát triển y tế, tập trung ưu tiên hợp tác, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An trao quà của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho người dân bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Thành Chung

Hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ cao giúp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh của tỉnh Nghệ An; hợp tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế cộng đồng.

Tại chương trình, thay mặt ngành Y tế Nghệ An và người dân vùng chịu thiệt hại bởi thiên tai, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu, sự hỗ trợ, giúp đỡ hết sức thiết thực của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh dành cho người dân và ngành Y tế Nghệ An trong suốt thời gian qua.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung trân trọng cảm ơn nhưng tình cảm quý báu, sự hỗ trợ, giúp đỡ hết sức thiết thực của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Chung

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh: Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo, chăm lo sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 do ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh là rất thiết thực, hiệu quả; thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì đồng bào vùng lũ, cũng như tình cảm của nhân dân thành phố mang tên Bác với người dân quê hương của Người. Chương trình này đã mang tới hơi ấm, niềm tin để người dân vùng thiên tai tỉnh Nghệ An vượt qua khó khăn, vất vả, xây dựng lại cuộc sống mới./.