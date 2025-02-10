Xây dựng Đảng Đại đoàn kết - “chìa khóa” để thực hiện khát vọng đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có tham luận quan trọng với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo”.

Đại đoàn kết - giá trị cội nguồn, sức mạnh trường tồn

Tham luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết - thành quả mà bao thế hệ cha ông đã dày công vun đắp.

Trên mảnh đất Nghệ An nghìn năm lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết không chỉ được khẳng định bằng truyền thống hào hùng, vẻ vang trong quá khứ mà còn được nuôi dưỡng, phát triển qua trường kỳ lịch sử, trở thành “bệ đỡ” vững chắc tiếp nối thành tựu đổi mới hôm nay, là nguồn lực nội sinh quan trọng để vươn lên trở thành “cực tăng trưởng tầm quốc gia” trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường



Nghệ An là tỉnh có địa hình đa dạng, dân số đông, nhiều dân tộc, tôn giáo, đồng thời là quê hương của hàng triệu người xa xứ ở hơn 110 quốc gia. Trong bối cảnh ấy, tinh thần “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” càng trở thành nguồn lực vô giá để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân đoàn kết, phát triển nhanh và bền vững.

Đoàn kết tạo dấu ấn nhiệm kỳ

Tham luận nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả vai trò tập hợp Nhân dân, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh.

Sức mạnh đoàn kết đã quy tụ đông đảo lực lượng xã hội: Hơn 2,3 triệu đoàn viên, hội viên; 13 nghìn trí thức; 65 nghìn công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 14 nghìn doanh nhân; 420 nghìn người cao tuổi; gần 490 nghìn đồng bào dân tộc thiểu số; hơn 525 nghìn đồng bào có đạo và hơn 100 nghìn kiều bào. Đây chính là nền tảng đồng thuận để xây dựng Đảng trong sạch, chính quyền hiệu lực, quê hương phát triển.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn lan tỏa sâu rộng. Thông qua MTTQ, các nguồn lực xã hội hỗ trợ người nghèo đạt gần 5.805 tỷ đồng, với hơn 875 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn được hỗ trợ mô hình sinh kế, phương tiện sản xuất, quà Tết, khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” với 20.802 mái ấm được xây dựng, sửa chữa; được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Mặt trận cũng làm tốt vai trò cầu nối chính trị, thường xuyên tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy, định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu, tập trung vào các vấn đề sát sườn đời sống như quy hoạch, đất đai, môi trường, an sinh, cải cách thủ tục hành chính. Nhiều chính sách, cơ chế được điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tiễn, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Các xã Mậu Thạch, Quỳnh Tam, Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) huy động các tầng lớp nhân dân hỗ trợ ngày công làm nhà cho người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Mai Hoa

Giải pháp trọng tâm phát huy đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước vận hội và thách thức đan xen, Nghệ An càng phải phát huy sức mạnh đoàn kết, đây chính là “chìa khóa” để biến nội lực thành động lực phát triển nhanh, bền vững. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, trong đó, “Đoàn kết” là thành tố được đặt lên hàng đầu, là “kim chỉ nam” của mọi hành động, khẳng định chỉ có đoàn kết mới khơi dậy nội lực, tạo đồng thuận xã hội, biến chủ trương của Đảng thành hành động thiết thực phục vụ Nhân dân, vì Nhân dân.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao đổi với đồng bào dân tộc thiểu số xã Con Cuông. Ảnh: Mai Hoa

Theo đồng chí Nguyễn Đình Hùng, để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo, Đảng bộ tỉnh và các cấp, ngành cần tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện hệ thống chính trị. MTTQ phải phát huy vai trò “nhạc trưởng”, vai trò “chủ trì” huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chung của MTTQ và các đoàn thể, bảo đảm mọi nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ, thông suốt, hiệu quả, thực hiện nghiêm phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; coi sự hài lòng, niềm tin của Nhân dân là thước đo hiệu quả lãnh đạo.

Thứ hai, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số”; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội với quan điểm “nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, Nhân dân hưởng lợi thật” và tập trung vào 3 đột phá chiến lược: cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư hạ tầng trọng điểm.

Thứ ba, Mặt trận phải thật sự trở thành trung tâm đoàn kết chính trị; sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân; giữ gìn, bồi đắp mối quan hệ máu - thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; cầu nối đưa đường lối của Đảng thấm sâu vào đời sống, đồng thời, chuyển tải khát vọng, ý chí Nhân dân đến với Đảng và chính quyền: “Khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng”.

Thứ tư, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phản bác thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; huy động, khơi dậy nguồn lực xã hội; phát động phong trào “Người Nghệ cùng góp sức xây dựng quê hương”, khuyến khích trí thức, doanh nhân, kiều bào hiến kế, đầu tư, đóng góp trí tuệ và công sức cho sự phát triển của tỉnh.

Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ người dân xã Tương Dương bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh tư liệu: Đình Tuân



Tham luận của đồng chí Nguyễn Đình Hùng một lần nữa khẳng định lời dạy của Bác Hồ về sức mạnh đoàn kết: “Dân ta xin nhớ chữ đồng: đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”. Đó là nguyên tắc, là cội nguồn của mọi thắng lợi, là kim chỉ nam cho hành động của cán bộ Mặt trận hôm nay và mai sau.

Với truyền thống đoàn kết của quê hương Bác Hồ, với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, sự đồng hành của chính quyền, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân, tin tưởng rằng, Nghệ An sẽ tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, vững bước trong kỷ nguyên mới./.