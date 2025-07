Kinh tế Ngư dân Nghệ An cấp tập kéo bè mảng lên bờ tránh bão số 3 Dự báo bão số 3 Wipha sẽ gây mưa to, sóng lớn, nước biển dâng cao, bà con ngư dân các xã ven biển của huyện Diễn Châu cũ (Nghệ An) cấp tập kéo bè mảng lên bờ, trước khi bão đổ bộ.

Clip: Xuân Hoàng

Sáng sớm 21/7, tại các xã ven biển của Nghệ An, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trời đã bắt đầu mưa to, không khí chuẩn bị ứng phó bão Wipha trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Những người đàn ông hối hả cùng nhau kéo từng bè mảng, từng chiếc thuyền nhỏ lên cao. Dưới sự hỗ trợ của máy kéo, dây thừng, cọc chống, hàng trăm bè mảng đã được đưa lên các bãi đất trống gần bờ, tránh xa tầm ảnh hưởng của sóng lớn và triều cường.

Không khí “chạy bão” diễn ra nhộn nhịp tại bãi biển huyện Diễn Châu cũ. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Phạm Văn Lập, một ngư dân ở xã Hải Châu (huyện Diễn Châu cũ), chia sẻ: “Khi nghe tin bão mạnh có thể đổ bộ, cả xóm chài rủ nhau kéo bè mảng lên bờ để khỏi bị sóng đánh vỡ. Mỗi chiếc bè, cùng với thiết bị hỗ trợ đánh bắt và ngư cụ, trị giá hơn trăm triệu đồng, là công cụ mưu sinh, nên phải tìm mọi cách bảo vệ”.

Chị em phụ nữ cũng tham gia kéo bè mảng lên bờ. Ảnh: Xuân Hoàng

Dọc bờ biển của xã Diễn Châu, hàng chục phương tiện nhỏ như thuyền nan, mảng tre cũng được đưa lên đất liền. Nhiều hộ dân còn dùng bao cát, dây xích để gia cố bè, tháo dơ máy móc, thiết bị mang về nhà, tránh bị gió cuốn trôi. Không khí “chạy bão” diễn ra nhộn nhịp nhưng đầy tính toán, kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm sống cùng biển cả.

Bà con sử dụng máy kéo và sự hỗ trợ của sức người để kéo bè mảng lên bờ. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Văn Minh, một ngư dân xã Diễn Châu cho hay, nghề đánh bắt bằng bè mảng dù gần bờ, nhưng bà con nghỉ biển từ hôm trước, nhằm phòng tránh sóng to bất ngờ. Việc kéo bè mảng lên bãi, cách xa mép biển, trước đây huy động nhân lực hỗ trợ lẫn nhau, thì nay thuê máy kéo đỡ vất vả và nhanh hơn, tuy nhiên cũng phải sử dụng sức người để nâng mũi bè lên khỏi mặt đất, máy mới kéo lên được”.

Đến trưa 21/7 phần lớn bè mảng của ngư dân vùng ven biển được kéo lên bờ để tránh bão. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo thống kê, toàn huyện Diễn Châu cũ có hơn 300 bè mảng, ngoài ra còn một số xã của huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai cũ cũng sử dụng bè mảng làm nghề đánh bắt. Thời điểm này, bà con ngư dân cấp tập huy động sức người, sức máy kéo bè mảng lên bờ để tránh bão.

Không chỉ lo phương tiện, người dân vùng biển còn khẩn trương chằng chống nhà cửa, thu dọn đồ đạc, di dời các vật dụng có thể bị gió cuốn. Với phương châm “4 tại chỗ”, các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ phương án sơ tán dân ở vùng nguy cơ cao, các nhà yếu, nhà ven sông, ven biển.

Ông Nguyễn Trọng Huyến – Chủ tịch UBND xã Hải Châu cho biết: “Chúng tôi yêu cầu người dân vùng ven biển rà soát toàn bộ tàu thuyền, đặc biệt là các bè mảng đánh bắt gần bờ để đảm bảo không còn ai ngoài khơi. Việc kéo bè mảng lên bờ cũng nằm trong kịch bản ứng phó thiên tai”.

Một số ngư dân tháo dỡ thiết bị trên bè mảng đưa về nhà bảo quản một cách an toàn hơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Khi toàn bộ bè mảng đã nằm yên trên bờ, người dân mới phần nào yên tâm trở về nhà. Dù chưa biết bão sẽ gây thiệt hại thế nào, nhưng sự chủ động, nhanh chóng trong phòng chống đã giúp hạn chế rủi ro đáng kể.

Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết: Hồi 07 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20km/h.

Dự báo, chiều 21/7 bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14. Đổ bộ vào đất liền Bắc Bộ đến Nghệ An trong ngày 22/7.