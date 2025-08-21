Xã hội Chung kết English Challenge mùa 8: Nữ sinh Diễn Châu Lê Tiểu Bình giành vòng nguyệt quế; Á quân phân định nghẹt thở Sáng 21/8, Chung kết English Challenge mùa 8 – sân chơi tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học toàn tỉnh Nghệ An diễn ra sôi động tại Trường quay S1 của Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Chương trình được kết nối trực tiếp với 2 điểm cầu: Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu (xã Diễn Châu) và Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc (xã Vạn An).

Dự chương trình tại trường quay S1 có các đồng chí: GS.TS Thái Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; nhà báo Trần Minh Ngọc – Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng các nhà tài trợ.

Tại hai điểm cầu Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu và Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc có đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh – Truyền hình Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các đại biểu tham dự chương trình tại trường quay S1. Ảnh: Minh Quân

Chung kết English Challenge mùa 8 quy tụ 4 thí sinh xuất sắc nhất: Nguyễn Lê Thảo Nguyên (Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, phường Trường Vinh), Lê Tiểu Bình (Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu, xã Diễn Châu), Lê Hoàng Bách (Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, xã Vạn An) và Nguyễn Tiến Nam (Trường Thực hành Sư phạm, Đại học Vinh).

Bốn thí sinh xuất sắc tranh tài tại Chung kết English Challenge mùa 8. Ảnh: Minh Quân

Các em tranh tài qua các phần thi: Challenge, Word Scape, Speed và Champion để tìm ra chủ nhân vòng nguyệt quế mùa 8.

Toàn cảnh Chung kết English Challenge mùa 8 tại trường quay S1 - Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Chung kết năm nay không chỉ là cuộc thi trí tuệ mà còn là ngày hội văn hóa, với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những màn cổ vũ sôi động từ ba điểm cầu và sự đồng hành nhiệt tình của thầy cô, phụ huynh, bạn bè.

Thầy cô, phụ huynh, bạn bè... cổ vũ nồng nhiệt cho các thí sinh. Ảnh: Minh Quân

Trong các phần thi, thí sinh Lê Tiểu Bình (Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu) giữ được sự điềm tĩnh và phong độ ổn định, bước vào vòng thi cuối cùng – Champion với vị trí dẫn đầu 550 điểm. Ở phần thi quyết định, dù chỉ trả lời đúng 1/5 câu hỏi và là thí sinh duy nhất không lựa chọn “Ngôi sao hy vọng”, Tiểu Bình vẫn xuất sắc cán đích với 570 điểm, chính thức trở thành Quán quân English Challenge mùa 8.

Cùng đạt 555 điểm sau phần thi Champion, hai thí sinh Lê Hoàng Bách (Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, xã Vạn An) và Nguyễn Tiến Nam (Trường Thực hành Sư phạm, Đại học Vinh) phải bước vào câu hỏi phụ để phân định ngôi vị Á quân. Với câu trả lời chính xác và nhanh nhạy hơn, Nguyễn Tiến Nam đã vượt qua đối thủ để giành giải Nhì.

GS.TS Thái Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Nhà báo Trần Minh Ngọc – Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải thưởng cho các thí sinh. Ảnh: Minh Quân

Kết quả cuối cùng, ngôi vị Quán quân English Challenge mùa 8 đã thuộc về em Lê Tiểu Bình (Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu, xã Diễn Châu).

Giải Nhì thuộc về em Nguyễn Tiến Nam (Trường Thực hành Sư phạm, Đại học Vinh); hai giải Ba thuộc về em Lê Hoàng Bách (Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, xã Vạn An) và em Nguyễn Lê Thảo Nguyên (Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, phường Trường Vinh).

Các thí sinh nhận giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng các phần quà của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và Câu lạc bộ Nhà báo xứ Nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quân

Chung kết English Challenge mùa 8 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn trong lòng thí sinh, khán giả và đông đảo phụ huynh. Sân chơi tiếp tục khẳng định sức hút, lan tỏa tinh thần học tập ngoại ngữ, nuôi dưỡng ước mơ và bản lĩnh cho thế hệ trẻ xứ Nghệ.