Chung kết English Challenge mùa 8: Nữ sinh Diễn Châu Lê Tiểu Bình giành vòng nguyệt quế; Á quân phân định nghẹt thở
Sáng 21/8, Chung kết English Challenge mùa 8 – sân chơi tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học toàn tỉnh Nghệ An diễn ra sôi động tại Trường quay S1 của Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.
Chương trình được kết nối trực tiếp với 2 điểm cầu: Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu (xã Diễn Châu) và Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc (xã Vạn An).
Dự chương trình tại trường quay S1 có các đồng chí: GS.TS Thái Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; nhà báo Trần Minh Ngọc – Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng các nhà tài trợ.
Tại hai điểm cầu Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu và Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc có đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh – Truyền hình Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.
Chung kết English Challenge mùa 8 quy tụ 4 thí sinh xuất sắc nhất: Nguyễn Lê Thảo Nguyên (Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, phường Trường Vinh), Lê Tiểu Bình (Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu, xã Diễn Châu), Lê Hoàng Bách (Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, xã Vạn An) và Nguyễn Tiến Nam (Trường Thực hành Sư phạm, Đại học Vinh).
Các em tranh tài qua các phần thi: Challenge, Word Scape, Speed và Champion để tìm ra chủ nhân vòng nguyệt quế mùa 8.
Chung kết năm nay không chỉ là cuộc thi trí tuệ mà còn là ngày hội văn hóa, với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những màn cổ vũ sôi động từ ba điểm cầu và sự đồng hành nhiệt tình của thầy cô, phụ huynh, bạn bè.
Trong các phần thi, thí sinh Lê Tiểu Bình (Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu) giữ được sự điềm tĩnh và phong độ ổn định, bước vào vòng thi cuối cùng – Champion với vị trí dẫn đầu 550 điểm. Ở phần thi quyết định, dù chỉ trả lời đúng 1/5 câu hỏi và là thí sinh duy nhất không lựa chọn “Ngôi sao hy vọng”, Tiểu Bình vẫn xuất sắc cán đích với 570 điểm, chính thức trở thành Quán quân English Challenge mùa 8.
Cùng đạt 555 điểm sau phần thi Champion, hai thí sinh Lê Hoàng Bách (Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, xã Vạn An) và Nguyễn Tiến Nam (Trường Thực hành Sư phạm, Đại học Vinh) phải bước vào câu hỏi phụ để phân định ngôi vị Á quân. Với câu trả lời chính xác và nhanh nhạy hơn, Nguyễn Tiến Nam đã vượt qua đối thủ để giành giải Nhì.
Kết quả cuối cùng, ngôi vị Quán quân English Challenge mùa 8 đã thuộc về em Lê Tiểu Bình (Trường Tiểu học thị trấn Diễn Châu, xã Diễn Châu).
Giải Nhì thuộc về em Nguyễn Tiến Nam (Trường Thực hành Sư phạm, Đại học Vinh); hai giải Ba thuộc về em Lê Hoàng Bách (Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, xã Vạn An) và em Nguyễn Lê Thảo Nguyên (Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, phường Trường Vinh).
Chung kết English Challenge mùa 8 đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc và dấu ấn trong lòng thí sinh, khán giả và đông đảo phụ huynh. Sân chơi tiếp tục khẳng định sức hút, lan tỏa tinh thần học tập ngoại ngữ, nuôi dưỡng ước mơ và bản lĩnh cho thế hệ trẻ xứ Nghệ.
Cơ cấu giải thưởng English Challenge mùa 8
Giải Nhất (Quán quân):
- Vòng nguyệt quế, Cúp pha lê
- 1 suất trải nghiệm Trại hè Quốc tế tại Singapore
- Bộ vật phẩm thương hiệu 2G
- Suất học bổng từ Tổ chức giáo dục quốc tế 2G
- Phần quà từ Nhà máy Bánh kẹo Biscafun.
Giải Nhì:
- 1 máy tính bảng iPad trị giá 10 triệu đồng
- 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng từ Tổ chức giáo dục quốc tế 2G
- Bộ vật phẩm thương hiệu 2G
- Giấy chứng nhận, phần quà từ Biscafun.
Giải Ba (2 giải):
- Tiền mặt: 2 triệu đồng/giải
- 1 suất học bổng từ Tổ chức giáo dục quốc tế 2G trị giá 5 triệu đồng
- Bộ vật phẩm thương hiệu 2G
- Phần quà từ Biscafun.
Giải Khuyến học do Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao tặng:
- Giải Nhất: 3 triệu đồng
- Giải Nhì: 2 triệu đồng
- Giải Ba: 1 triệu đồng
Ngoài ra, mỗi thí sinh còn được nhận phần quà 1 triệu đồng từ Câu lạc bộ Nhà báo xứ Nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh.