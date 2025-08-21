Thứ Năm, 21/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Truyền hình

[Trực tiếp] Chung kết English Challenge mùa 8

NPV - 21/08/2025 07:11
Chung kết English Challenge mùa 8 sẽ là sự so tài của 4 bạn nhỏ: Nguyễn Lê Thảo Nguyên – Lớp 5G, Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, phường Trường Vinh; Lê Tiểu Bình – Lớp 5A, Trường Tiểu học Thị Trấn Diễn Châu , Xã Diễn Châu; Lê Hoàng Bách – Lớp 5A, Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, xã Vạn An; và Nguyễn Tiến Nam - Lớp 4B, Trường Phổ thông Thực hành sư phạm Đại học Vinh. Ai sẽ giành được chiếc vòng nguyệt quế của Chung kết mùa 8 này? Mời quý vị cùng theo dõi!
Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin video
Những ngày Tháng Tám sục sôi ở Vinh – Bến Thủy
Truyền hình

Những ngày Tháng Tám sục sôi ở Vinh – Bến Thủy

Hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần (từ 11-17/8)
Truyền hình

Hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần (từ 11-17/8)

Phố đi bộ Nguyễn Tài: Cư dân chủ động khơi thông dòng chảy, ngăn ngập úng
Truyền hình

Phố đi bộ Nguyễn Tài: Cư dân chủ động khơi thông dòng chảy, ngăn ngập úng

Mỹ áp thuế 20%, doanh nghiệp Nghệ An ứng phó linh hoạt
Truyền hình

Mỹ áp thuế 20%, doanh nghiệp Nghệ An ứng phó linh hoạt

Chuyển đổi số - Bước chuyển mạnh mẽ trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh
Truyền hình

Chuyển đổi số - Bước chuyển mạnh mẽ trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh

Lực lượng vũ trang với “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai nơi biên giới
Truyền hình

Lực lượng vũ trang với “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai nơi biên giới

Xem thêm

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO