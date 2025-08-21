[Trực tiếp] Chung kết English Challenge mùa 8

Chung kết English Challenge mùa 8 sẽ là sự so tài của 4 bạn nhỏ: Nguyễn Lê Thảo Nguyên – Lớp 5G, Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, phường Trường Vinh; Lê Tiểu Bình – Lớp 5A, Trường Tiểu học Thị Trấn Diễn Châu , Xã Diễn Châu; Lê Hoàng Bách – Lớp 5A, Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, xã Vạn An; và Nguyễn Tiến Nam - Lớp 4B, Trường Phổ thông Thực hành sư phạm Đại học Vinh. Ai sẽ giành được chiếc vòng nguyệt quế của Chung kết mùa 8 này? Mời quý vị cùng theo dõi!