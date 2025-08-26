Quốc tế Tổng thống Trump bất ngờ sa thải Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ Tổng thống Donald Trump đã thông báo sa thải Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Lisa Cook do liên quan cáo buộc gian lận thế chấp.

Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội Truth Social hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Theo thẩm quyền được quy định ở Điều 2, Hiến pháp Mỹ và Đạo luật dự trữ liên bang năm 1913, tôi đã bãi nhiệm bà Lisa Cook khỏi chức vụ tại Hội đồng Thống đốc Fed và quyết định có hiệu lực ngay lập tức”.

Một công trình của Cục Dự trữ liên bang (FED) Mỹ. Ảnh: Federalreserve.gov/NIKON CORPORATION

“Có những lý do hợp lý để tin rằng bà Lisa Cook đã đưa ra các thông cáo sai lệch về một hoặc nhiều thỏa thuận thế chấp… Điều này ít nhất đã thể hiện sự cẩu thả nghiêm trọng trong các giao dịch tài chính và dấy lên nghi vấn về năng lực và độ tin cậy của bà Cook với vai trò quản lý tài chính”, ông Trump giải thích.

Theo tờ The Hill, hiện FED và bà Cook chưa lên tiếng phản hồi về động thái mới của ông Trump.

Bà Cook được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử vào Hội đồng Thống đốc FED vào tháng 1/2022 và chính thức nhậm chức vào tháng 5 cùng năm.

Trong thông cáo bổ nhiệm do ông Biden đưa ra hồi tháng 5/2022, bà Lisa được mô tả là người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực kinh tế và tài chính, "từng làm cố vấn cấp cao về tài chính tại Văn phòng quan hệ quốc tế thuộc Bộ Tài chính Mỹ trong các năm 2000-2001 và từng là thành viên trong Hội đồng Cố vấn kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong khoảng thời gian từ 2011-2012”.