Quốc tế

Tổng thống Trump công bố kế hoạch đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh

Hoài Linh 26/08/2025 07:49

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sẽ đổi lại tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh như trước đây, với lý do tên của bộ từ những năm 1940 đến nay "quá phòng thủ".

Trump. EPA
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo CBS News và CNN, phát biểu tại một sự kiện diễn ra ở phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào chiều 25/8, ông Trump nói: "Chúng tôi muốn phòng thủ nhưng cũng muốn tấn công, nếu cần thiết".

Người đứng đầu Mỹ đã thử nghiệm tên gọi Bộ Chiến tranh trong một loạt sự kiện công khai tại Nhà Trắng hôm 25/8, gồm cả trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ông Trump lập luận rằng, Mỹ có "lịch sử chiến thắng đáng kinh ngạc" dưới tên gọi cũ của bộ này, ám chỉ trong Thế chiến I và Thế chiến II.

Ông Trump cho biết, việc đổi tên có thể diễn ra trong khoảng một tuần tới. Vài giờ sau đó, Tổng thống Mỹ lại tuyên bố sẽ để Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth quyết định. "Nếu mọi người đồng ý, chúng ta sẽ thực hiện điều đó", ông Trump phát biểu.

Khi được hỏi liệu Quốc hội Mỹ có cần phê duyệt việc khôi phục tên cũ của bộ này hay không vì các nhà lập pháp đã thông qua việc đổi tên ban đầu, ông Trump đáp: "Chúng tôi sẽ làm vậy. Tôi chắc chắn Quốc hội sẽ đồng ý nếu chúng tôi cần. Tôi thậm chí không nghĩ chúng tôi cần điều đó".

Tổng thống Trump đã hé lộ ý định đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ trong nhiều tháng qua và thỉnh thoảng còn gọi ông Hegseth là "Bộ trưởng Chiến tranh". Mỹ đổi tên Bộ Chiến tranh thành Bộ Quốc phòng sau Thế chiến II như một phần của quá trình tái tổ chức quân đội Mỹ, gồm cả việc đưa lục quân và hải quân vào một cơ quan cấp nội các duy nhất.

Tên gọi Bộ Chiến tranh (cơ quan giám sát lục quân) đã tồn tại từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống đầu tiên của Mỹ là George Washington. Tuy nhiên, tới cuối những năm 1790, Quốc hội Mỹ đã thành lập Bộ Hải quân riêng để giám sát lực lượng hải quân mới thành lập và sau đó là Thủy quân lục chiến. Hai cơ quan này hoạt động độc lập trong hơn một thế kỷ.

Năm 1947, Tổng thống Mỹ khi đó là Harry Truman đã thúc đẩy việc hợp nhất các nhánh quân chủng khác nhau thành một bộ duy nhất mang tên Bộ Quốc phòng. Ông Truman nói với Quốc hội rằng, động thái này là cần thiết để "cắt giảm chi phí, đồng thời tăng cường an ninh quốc gia của đất nước".

