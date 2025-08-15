Tổng thống Mỹ nhận định về cuộc gặp với người đồng cấp Nga

Theo Fox News, ngày 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những nhận định, trong đó có cả tỷ lệ thất bại về cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên kể từ khi quay lại Nhà Trắng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình The Brian Kilmeade Show của Fox News Radio, Tổng thống Trump được hỏi liệu có kịch bản nào mà cuộc gặp ngày 15/8 với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska có thể được coi là thất bại hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã trả lời là “Có” và ước tính cuộc gặp với người đồng cấp Nga Putin tại Alaska có “25% khả năng thất bại hoàn toàn”, nhưng ông cũng hy vọng có thể thúc đẩy tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo Newsweek, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại Anchorage, Alaska, vào ngày 15/8. Cuộc gặp gỡ quan trọng này diễn ra sau khoảng ba năm rưỡi kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine - cuộc chiến mà ông Trump đã cam kết sẽ chấm dứt ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức.

Ông Trump đã cảnh báo rằng nếu Nga không ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt giao tranh, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, có thể là về kinh tế. Trong những tháng gần đây, chính quyền Mỹ đã ca ngợi loạt thỏa thuận và đàm phán hòa bình có sự đóng góp của Washington trên nhiều khu vực trên thế giới trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Phát biểu ngày 14/8, Tổng thống Trump giải thích rằng cuộc gặp này với Tổng thống Putin nhằm mục đích mở đường cho cuộc gặp tiếp theo, có thể là với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Vì vậy, chúng tôi sẽ gọi cho Tổng thống Zelensky, nếu đó là một cuộc gặp tốt. Nếu đó là một cuộc gặp tệ, tôi sẽ không gọi cho bất kỳ ai, tôi sẽ về nhà".

Ông cũng nói thêm rằng sẽ gọi cho các nhà lãnh đạo châu Âu. Tuy vậy, ông cũng cho biết sẽ tổ chức họp báo bất kể cuộc họp diễn ra tốt đẹp hay tệ hại.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 14/8, ông Trump nói với người dẫn Brian Kilmeade rằng, các cuộc đàm phán của ông với Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “giống như một ván cờ”. “Cuộc gặp này là để chuẩn bị cho cuộc gặp thứ hai”, ông Trump nhấn mạnh. Ông cho rằng cuộc gặp thứ hai sẽ “cực kỳ quan trọng” và ám chỉ khả năng đàm phán liên quan tới trao đổi lãnh thổ - điều mà Tổng thống Zelensky đã kiên quyết phản đối.

Tổng thống Trump cho biết, ông tin rằng mình sẽ nhanh chóng nhận ra vào ngày 15/8 liệu Tổng thống Putin có ý định hợp tác hay không.