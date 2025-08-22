Quốc tế Tổng thống Trump nói có thể thay đổi cách tiếp cận hòa bình Ukraine trong 2 tuần Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể thay đổi cách tiếp cận đối với cuộc xung đột ở Ukraine trong 2 tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sự rõ ràng trong vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine sẽ đến trong vòng 2 tuần tới, đồng thời nói rằng, ông có thể thay đổi cách tiếp cận của mình đối với vấn đề này sau khoảng thời gian đó.

"Tôi sẽ cho bạn biết, tôi nghĩ trong vòng hai tuần chúng ta sẽ tìm ra bằng cách này hay cách khác. Sau đó, chúng tôi có thể phải chọn một cách tiếp cận khác, nhưng chúng ta sẽ thấy”, Tổng thống Trump nói với người dẫn chương trình phát thanh Todd Starns, trả lời câu hỏi về thời điểm chấm dứt hòa bình cuộc xung đột Ukraine.

Hiện tại, theo CBS News đưa tin dựa trên các nguồn tin tình báo Mỹ, nước này đã ngừng chia sẻ thông tin tình báo với các đối tác phương Tây trong liên minh Five Eyes, liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine.

"Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã đưa ra chỉ thị cho cộng đồng tình báo Mỹ vài tuần trước, đề nghị không chuyển bất kỳ thông tin nào liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine cho các cơ quan tình báo tại các nước đồng minh của Mỹ” - ấn phẩm cho biết.

Five Eyes bao gồm Mỹ, Australia, Canada, New Zealand, và Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, chỉ thị lưu ý rằng, "không ngăn cản việc trao đổi thông tin ngoại giao được thu thập bằng các phương tiện khác ngoài cộng đồng tình báo Mỹ, hoặc thông tin hoạt động quân sự không liên quan đến các cuộc đàm phán, ví dụ, thông tin mà Mỹ chia sẻ với quân đội Ukraine để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ của họ”.