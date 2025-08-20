Thứ Tư, 20/8/2025
Tổng thống Trump: Không cần lo lắng về Thế chiến 3 nữa

Mỹ Nga 20/08/2025 09:32

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, với bối cảnh hiện tại, không cần phải lo lắng về việc thế giới tiến gần đến Thế chiến III nữa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Alaska sau cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 30/8, trong một cuộc phỏng vấn với Mark Levin, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, có cơ hội tốt để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine sau các cuộc đàm phán thành công với các nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine: Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky.

"Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn cuộc xung đột này, và tôi nghĩ chúng tôi có một cơ hội tốt” - Tổng thống Trump nói.

Ông Trump nói thêm rằng, ông hơi lạc quan về vấn đề Ukraine, mặc dù ông vẫn nhận thấy rằng đây là vấn đề khó khăn, không dễ dàng giải quyết.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng, ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Putin, và nếu không có sự hiểu biết lẫn nhau thì Mỹ sẽ gặp nguy hiểm. Theo ông Trump, “không nên lo lắng về khả năng bùng nổ của Thế chiến III nữa”, và lưu ý rằng, dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden, tình hình đã trở nên tồi tệ, nhưng “bây giờ nó sẽ không xảy ra nữa”.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu tại cuộc đàm phán được tổ chức ở Nhà Trắng hôm 18/8, đã bày tỏ lo ngại về việc ai sẽ là tổng thống tiếp theo của Mỹ, bao gồm cả vấn đề an ninh châu Âu.

Bình luận về khả năng nhà lãnh đạo Mỹ tương lai hủy bỏ thuế nhập khẩu hàng hóa châu Âu, ông Trump đã bày tỏ ý kiến rằng, điều này sẽ không xảy ra.

"Chúng tôi có một băng ghế dự bị xuất sắc của những người kế nhiệm, có những người thực sự tài năng trong đó. Bạn thấy rất nhiều người, và tôi nghĩ sẽ có những người tuyệt vời trong chính phủ” - Tổng thống Trump nói thêm.

Theo RIA Novosti
