EU lo ngại Tổng thống Trump gây sức ép với ông Zelensky vào ngày 18/8

Mỹ Nga 18/08/2025 10:20

Một cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 18/8 sẽ diễn ra giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Zelensky, cùng các đại diện từ châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Alaska sau cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti
Theo hãng thông tấn TASS ngày 18/8, tờ Wall Street Journal đưa tin, các quan chức châu Âu dự đoán Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp ngày 18/8 tại Washington, để chấp nhận các điều khoản của Nga về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo thông tin của Wall Street Journal, châu Âu coi nhiệm vụ chính của ông Zelensky là thuyết phục Tổng thống Trump rằng có những giải pháp thay thế khác khả thi hơn để đạt được mục tiêu chính của nhà lãnh đạo Mỹ, đó là chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt.

Ấn phẩm này chỉ ra, các đại diện châu Âu thừa nhận rằng, Ukraine sẽ không thể kiểm soát lại toàn bộ lãnh thổ của mình, nhưng vẫn kiên quyết giảm thiểu tổn thất và không công nhận các lãnh thổ đã được sáp nhập là của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov nhận định, Tổng thống Zelensky không quan tâm đến hòa bình, mọi nhượng bộ của ông về vấn đề sẽ do Mỹ quyết định.

Cựu Thủ tướng Ukraine Azarov bày tỏ quan điểm: "Giải pháp cho vấn đề Ukraine nằm trong tay hai quốc gia - Nga và Mỹ. Họ quan tâm hơn những nước khác đến hòa bình ở châu Âu và các châu lục khác”.

Ông Azarov cũng nhấn mạnh rằng, nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu có ý định “tháp tùng” Tổng thống Zelensky trong cuộc đàm phán sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ cần "cho một mục đích duy nhất - gây áp lực lên ông Trump".

"Việc gặp ông Zelensky, một người không sẵn sàng nhượng bộ, chẳng có ý nghĩa gì. Người duy nhất có thể thay đổi suy nghĩ của ông Zelensky là Tổng thống Trump. Ông ấy có thể đưa ra một số đảm bảo cá nhân", cựu thủ tướng Ukraine nói tiếp.

"Theo tôi, sau cuộc gặp khó khăn giữa ông Zelensky và ông Trump, vấn đề về một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bị hoãn lại...” – ông Azarov nhận định.

Theo TASS
