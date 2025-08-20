Quốc tế Tổng thống Trump: 'Sẽ tốt hơn nếu ông Putin và ông Zelensky gặp nhau mà không có tôi' Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nên có một cuộc gặp trực tiếp mà không có sự tham gia của ông, trước khi tiến tới một hội nghị thượng đỉnh hòa bình ba bên tiềm năng. Ông nhấn mạnh hai bên nên đẩy mạnh các cuộc đàm phán song phương.

Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên chương trình radio của Mark Levin hôm 19/8 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ về quan điểm của mình sau các cuộc gặp riêng rẽ với những người đồng cấp Nga và Ukraine.

Cụ thể, ông Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào thứ Sáu tuần trước và sau đó 3 ngày đã tiếp đón nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington.

Ông Trump khẳng định, các bên nên bắt đầu nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài mà không cần một lệnh ngừng bắn trước, một đề xuất từng được một số nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra.

"Tôi đã có một cuộc gặp rất thành công với Tổng thống Putin. Tôi cũng đã có một cuộc gặp rất thành công với Tổng thống Zelensky. Và bây giờ tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu họ gặp nhau mà không có tôi, chỉ để xem xét tình hình, tôi muốn xem điều gì sẽ diễn ra", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Bạn biết đấy, họ đã có một mối quan hệ khó khăn, rất tồi tệ. Bây giờ chúng ta sẽ xem họ làm thế nào. Nếu cần thiết, và có lẽ là sẽ cần, tôi sẽ tham gia và có lẽ tôi sẽ có thể chốt lại được thỏa thuận".

Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 18/8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông sẵn sàng cho một cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Putin.

Trong khi đó, Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận về đề xuất mới nhất của ông Trump. Tuy nhiên, hồi đầu năm nay, Tổng thống Putin từng tuyên bố ông sẵn sàng gặp ông Zelensky trong "giai đoạn cuối cùng" của các cuộc đàm phán.

Cùng ngày ông Trump phát biểu, trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, cũng cho biết Nga ủng hộ việc tiếp tục "các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine".