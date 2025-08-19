Quốc tế Ông Zelensky muốn nêu vấn đề lãnh thổ trong cuộc gặp với ông Putin Trong cuộc gặp có thể được sắp tổ chức với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Zelensky cho biết ông muốn nêu lên vấn đề lãnh thổ của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: CNN

Theo TASS ngày 19/8, sau cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nơi ông dự định nêu ra vấn đề lãnh thổ.

"Tôi đã xác nhận, và tôi được tất cả các nhà lãnh đạo ủng hộ, rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc họp song phương với Tổng thống Putin" – ông Zelensky nói tại một cuộc họp với báo chí tại Nhà Trắng, nói thêm rằng sau đó ông hy vọng một cuộc họp ba bên với sự tham gia của Tổng thống Trump.

Đặc biệt, ông Zelensky muốn nêu vấn đề lãnh thổ tại cuộc họp song phương.

"Vấn đề lãnh thổ là một câu hỏi mà cuộc họp hôm nay đã để lại cho tôi và ông Putin” – nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Ông Zelensky còn tuyên bố rằng, ông sẵn sàng cho các cuộc bầu cử ở Ukraine, nhưng tin rằng trước tiên cần phải đảm bảo các điều kiện an toàn cho tổ chức sự kiện như vậy.

"Tôi sẵn sàng cho các cuộc bầu cử” - ông Zelensky nói, trả lời câu hỏi của một nhà báo trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Nhưng điều này đòi hỏi sự đảm bảo an ninh".

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump trên Truth Social tiết lộ, ông đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tiếp đó được cho là sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

“Sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky tại Nhà Trắng, tôi đã gọi cho Tổng thống Putin và bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc họp giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky. Địa điểm cho cuộc gặp vẫn chưa được xác định. Sau cuộc họp này diễn ra, chúng tôi sẽ có các cuộc đàm phán ba bên trong đó cả Tổng thống Putin và tôi sẽ tham gia” - Tổng thống Trump viết trên Truth Social.

Theo ông Trump, đây là "một bước khởi đầu rất tốt" trong tiến trình để giải quyết xung đột.