Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ kế hoạch của ông Zelensky sau thượng đỉnh Alaska

Mỹ Nga 17/08/2025 10:57

Cựu Thủ tướng Ukraine Azarov đưa ra nhận định, một giải pháp hòa bình là không thể có dưới thời Tổng thống Zelensky.

Ảnh màn hình 2025-08-17 lúc 09.02.34
Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov cho biết trên kênh Telegram rằng, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ không tuân thủ các thoả thuận hoà bình dài hạn, được thảo luận bởi các Tổng thống của Nga và Mỹ ở Alaska.

"Vấn đề thay đổi chế độ chính là chìa khóa. Nếu không có giải pháp này, một nền hòa bình lâu dài không thể được thiết lập dưới hình thức này hay hình thức khác. Các giải pháp trung gian có thể được tìm thấy, thậm chí một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn sẽ được thiết lập. Nhưng không thể đồng ý với chính quyền này về bất cứ điều gì để thỏa thuận này được thực hiện trong nhiều thập kỷ tới", thông điệp cho biết.

Đồng thời, theo cựu Thủ tướng Ukraine Azarov, không có giải pháp sẵn sàng nào cho vấn đề này.

Trước đó, sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Putin-Trump ở Alaska, Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi Mỹ và châu Âu yêu cầu đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Cần phải đảm bảo an ninh một cách đáng tin cậy và lâu dài với sự tham gia của cả châu Âu và Mỹ” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Ông Zelensky cũng nói rằng sau khi nói chuyện với Tổng thống Trump, ông tiếp tục phối hợp với các nhà lãnh đạo châu Âu. Đồng thời, trong bối cảnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đang ở thế yếu trên mặt trận, ông bày tỏ sự sẵn sàng ngừng bắn cả trên chiến trường và trên bầu trời càng sớm càng tốt. Ngoài ra, ông Zelensky một lần nữa nói về việc không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào về Ukraine, bao gồm cả vấn đề lãnh thổ, mà không có sự tham gia của Kiev, do đó ám chỉ rằng ông có thể không đồng ý với các đề xuất của Washington với yêu cầu cần thiết phải nhượng bộ từ cả hai bên.

Theo RIA Novosti
      Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ kế hoạch của ông Zelensky sau thượng đỉnh Alaska

