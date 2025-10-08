Chủ Nhật, 10/8/2025
Quốc tế

Châu Âu và Ukraine yêu cầu được đảm bảo an ninh từ Mỹ

Mỹ Nga 10/08/2025 14:56

Châu Âu và Ukraine yêu cầu Mỹ giữ cơ hội cho Ukraine trở thành thành viên của NATO trong tương lai.

Cờ của Ukraine và Liên minh châu Âu trên một trong những con phố của Kiev. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 10/8, tờ The New York Times dẫn các nguồn tin cho biết, châu Âu và Ukraine yêu cầu đảm bảo an ninh từ Mỹ như một phần của thỏa thuận trong tương lai về việc giải quyết xung đột.

"Người châu Âu, như thường lệ, ủng hộ các lập trường của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đi kèm với các đảm bảo an ninh, bao gồm cả từ Mỹ” - New York Times cho biết.

Ngoài ra, các đồng minh châu Âu yêu cầu Washington cho Ukraine cơ hội gia nhập NATO, ngay cả khi "bây giờ điều đó là không còn phù hợp".

Tất cả những vấn đề này đã được thảo luận tại cuộc họp ngày 9/8 giữa Ngoại trưởng Anh David Lammy với các đại diện của Kiev và Brussels. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng có mặt ở đó.

"Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, người đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 6/8, dường như có đề cập đến vấn đề đó” - ấn phẩm cho biết.

Theo cổng thông tin Axios, cũng tại cuộc họp của Ngoại trưởng Anh, các đại diện Ukraine và châu Âu đã gọi bước đầu tiên hướng tới một giải pháp là ngừng bắn ngay lập tức. Đồng thời, theo ý kiến của Kiev, không nên nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy một thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, Nhà Trắng và Điện Kremlin đều đưa ra thông báo, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại Alaska vào ngày 15/8 tới. Hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về các lựa chọn để đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Sau khi thông báo về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẽ không nhượng bộ lãnh thổ.

Theo RIA Novosti
