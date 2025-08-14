Thứ Năm, 14/8/2025
Quốc tế

Ukraine nêu 5 nguyên tắc đàm phán với Nga trước thềm hội nghị Trump - Putin

Việt Dũng 14/08/2025 07:14

Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu đã thống nhất về "5 nguyên tắc chung" cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Theo CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu đã có cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 13/8. Sau cuộc họp, ông Zelensky đã công bố "5 nguyên tắc chung" cho tiến trình đàm phán với Nga.

Nguyên tắc đầu tiên nhấn mạnh "mọi vấn đề liên quan đến Ukraine cần phải được thảo luận trực tiếp với Ukraine, được thực hiện thông qua một khuôn khổ đàm phán 3 bên". Nguyên tắc thứ hai là "các bên liên quan phải cung cấp những đảm bảo an ninh đáng tin cậy".

Nguyên tắc thứ ba nêu rõ "Nga không thể có quyền phủ quyết đối với triển vọng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)". Nguyên tắc thứ tư là "phương Tây phải gia tăng các biện pháp trừng phạt nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga tại thượng đỉnh Trump - Putin".

Nguyên tắc thứ năm cho biết "lệnh ngừng bắn ngay lập tức phải là chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận giữa ông Putin và ông Trump".

GyPy1YuXgAMm9CF.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong cuộc họp trực tuyến ngày 13/8. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Sau cuộc họp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, châu Âu và Ukraine đã thể hiện được quan điểm với ông Trump, trong khi nhà lãnh đạo Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại hội nghị ở Alaska.

"Ông Trump đã nói rõ rằng Mỹ muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại Alaska. Chúng tôi ủng hộ kế hoạch đó cùng với việc trao đổi tù binh mới và trao trả các trẻ em Ukraine", ông Macron nói.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump tiết lộ, ông có thể tổ chức một vòng họp thứ hai ở Alaska nếu cuộc thảo luận với người đồng cấp Nga Putin diễn ra thuận lợi. "Chúng tôi sẽ chờ đợi kết quả đạt được. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, tôi sẽ nhanh chóng dàn xếp một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky. Tôi cũng sẽ ở đó nếu họ cần", ông Trump cho biết.

Cũng theo ông Trump, Nga có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 sắp tới không đem lại kết quả thực tế.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ukraine-neu-5-nguyen-tac-dam-phan-voi-nga-truoc-them-hoi-nghi-trump-putin-2431816.html
