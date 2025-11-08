Thứ Hai, 11/8/2025
Mỹ và Nga đã đồng ý phác thảo thỏa thuận về Ukraine trước khi đến Alaska

Mỹ Nga 11/08/2025 09:56

Giới chuyên gia gọi hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Nga và Mỹ ở Alaska là một bước đi cực kỳ tích cực theo đúng hướng. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý với phác thảo về thỏa thuận liên quan đến Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo TASS ngày 11/8, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân của Đại học Mỹ ở Washington, Giáo sư Peter Kuznik, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn này cho biết, kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska có thể chỉ ra rằng Moskva và Washington đã đồng ý về các phác thảo của thỏa thuận về Ukraine.

"Đây là một bước cực kỳ tích cực theo đúng hướng, bất chấp tất cả sự phản đối từ ông Zelensky, "liên minh ý chí" của phương Tây, dường như muốn chiến đấu cho người Ukraine cuối cùng, cũng như đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ" - nhà khoa học chính trị và nhà sử học nổi tiếng Peter Kuznik cho biết, khi bình luận về thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump được tổ chức ở Alaska vào ngày 15 tháng 8.

“Ít nhất các thông số của thỏa thuận đã sẵn sàng, nếu không các nhà lãnh đạo của hai nước đã không có một cuộc họp như vậy. Sự thất bại của cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin sẽ là một thảm họa” – chuyên gia Kuznik cho hay.

Theo ông, "những người không muốn xem một cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Trump và phản đối ý tưởng rằng Ukraine sẽ bị buộc phải nhượng lại lãnh thổ, rằng ông Zelensky sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, rằng Ukraine sẽ phải từ bỏ mong muốn gia nhập NATO và đưa ra những nhượng bộ khác, rằng Mỹ có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga. Và đặc biệt, không chấp nhận thực tế là ông Putin sẽ là người chiến thắng. Họ không muốn thấy sự bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Mỹ", chuyên gia Kuznik nói.

Ông cũng phát biểu ủng hộ các cuộc đàm phán với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ.

"Tôi kỳ vọng và muốn nhìn thấy một cuộc họp với sự tham gia của Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ kỷ niệm ở Trung Quốc, nhân dịp kỷ niệm kết thúc Thế chiến II trong sự phát triển của hội nghị thượng đỉnh ở Alaska" – chuyên gia Kuznik nhấn mạnh. "Sẽ tốt hơn nếu Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Brazil Luis Inacio Lula da Silva tham gia cùng họ” - chuyên gia kỳ vọng.

Theo ông Kuznik, Nga và Mỹ có thể cùng các quốc gia khác bắt đầu thực hiện các dự án phát triển chung ở Bắc Cực, cũng như có thể xây dựng một đường hầm dưới eo biển Bering sẽ kết nối Nga và Mỹ bằng đường sắt cao tốc. Sự hợp tác như vậy có thể đưa thế giới trở lại con đường hòa bình, khởi động một sự giảm leo thang căng thẳng gần đây đã khiến cuộc sống toàn cầu trở nên vô cùng nguy hiểm.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung tâm Lợi ích Quốc gia Washington Paul Saunders nhận định trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên TASS rằng, hội nghị thượng đỉnh Alaska sẽ mang lại cho Nga một "cơ hội quan trọng" để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và "bắt đầu khôi phục quan hệ với Mỹ, vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng", nếu Moskva thể hiện sự linh hoạt.

Theo TASS
