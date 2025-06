Quốc tế

Hội nghị thượng đỉnh NATO: 'Dấu hiệu nghiệt ngã' cho Ukraine và sự dịch chuyển ưu tiên của phương Tây

Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua đã phát đi một tín hiệu nghiệt ngã về hy vọng của Kiev trong việc duy trì sự hỗ trợ bền vững từ phương Tây. Theo The New York Times, khối quân sự do Mỹ dẫn đầu dường như đang chuyển sự tập trung sang các vấn đề nội bộ, đặc biệt là liên quan đến Tổng thống Donald Trump, thay vì ưu tiên cho cuộc xung đột ở Ukraine.