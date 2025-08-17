Quốc tế Truyền thông: Ông Trump muốn cuộc gặp ba bên với ông Putin và ông Zelensky vào 22/8 Một cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo Donald Trump - Vladimir Putin - Volodymyr Zelensky được đề xuất sẽ diễn ra vào ngày 22/8 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Alaska sau cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Axios đưa tin dẫn các nguồn thân cận cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu rằng ông muốn tổ chức một cuộc họp ba bên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và ông Zelensky vào ngày 22/8.

“Ông Trump cũng nói với các nhà lãnh đạo châu Âu trong một cuộc điện đàm sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, rằng ông ấy muốn tổ chức một cuộc họp ba bên với ông Putin và ông Zelensky vào thứ Sau tới (tức ngày 22/8)” - Axios cho biết.

Trong khi đó, một cuộc họp của Tổng thống Donald Trump, ông Zelensky và các đại diện của EU tại Nhà Trắng được lên kế hoạch diễn ra vào Thứ Hai (ngày 18/8).

Theo Reuters, ông Zelensky từ chối nhượng lại toàn bộ lãnh thổ của Donetsk để đổi lấy việc đóng băng chiến sự trên tiền tuyến.

Trước đó ngày 16/8, tờ New York Times, trích dẫn các quan chức châu Âu giấu tên, đã viết rằng Tổng thống Donald Trump đã thông báo kết quả cuộc gặp thượng đỉnh cho các nhà lãnh đạo châu Âu, rằng việc Kiev công nhận toàn bộ Donbass là của Nga, sẽ giúp nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình.

Theo các nguồn tin của ấn phẩm, ông chủ Nhà Trắng nói rằng ông ủng hộ một lựa chọn như vậy để giải quyết xung đột thay vì cố gắng đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời.

"Sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump đã từ chối yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và tin rằng có thể nhanh chóng đồng ý về một hiệp ước hòa bình nếu ông Zelensky đồng ý nhượng bộ phần lãnh thổ còn lại của Donbass cho Nga, ngay cả những khu vực không bị quân đội Nga kiểm soát" - New York Times cho hay.