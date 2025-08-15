Quốc tế Chuyên gia Trung Quốc dự đoán kết quả cuộc gặp ông Putin và ông Trump Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin có thể giúp làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 15/8, Giáo sư Trịnh An Quang - Giám đốc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nam Kinh trong cuộc phỏng vấn cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cho thấy các bên đã có các cuộc đàm phán sơ bộ, và hội nghị ở Alaska có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết sớm nhất lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Ukraine.

Chuyên gia lưu ý rằng, hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 ở Alaska là cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo, một cuộc đối thoại như vậy không yêu cầu nhiệm vụ đàm phán cấp cao hơn, cho phép trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn và mang tính xây dựng.

Giáo sư Trịnh An Quang cho biết: "Việc hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp chứng tỏ cam kết chân thành của cả hai bên trong việc giải quyết xung đột".

Vị giáo sư này cho rằng, Tổng thống Donald Trump trước đây đã bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận.

"Để nhà lãnh đạo của Mỹ - quốc gia ủng hộ quan trọng nhất của Ukraine, đưa ra tuyên bố như vậy, thì ông ấy phải có một kế hoạch được xây dựng tương đối kỹ lưỡng. Và Nga và Mỹ đã có các cuộc đàm phán sơ bộ. Hội nghị thượng đỉnh có thể giúp nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngừng bắn", ông Trịnh An Quang giải thích thêm.

Ông Trịnh An Quang cho biết, ngoài việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Ukraine, hội nghị thượng đỉnh này cũng có thể đạt được sự đồng thuận về kiểm soát vũ khí, bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga và nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga.

"Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố mong muốn khôi phục quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Nga, ông có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Nga và nới lỏng các lệnh trừng phạt trong lĩnh vực tài chính, hàng không và các lĩnh vực hoạt động khác của Nga", chuyên gia này nói thêm.