Quốc tế Nga hy vọng bình thường hóa quan hệ với Mỹ sau thượng đỉnh tại Alaska Thứ trưởng Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng rằng, hai quốc gia sẽ bình thường hóa mối quan hệ sau cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa các nhà lãnh đạo.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 12/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia cho biết, Moskva hy vọng rằng, hội nghị thượng đỉnh sắp tới của 2 tổng thống Nga và Mỹ - Vladimir Putin và Donald Trump sẽ tạo tạo động lực cho việc bình thường hóa quan hệ song phương, bao gồm cả giao thông hàng không giữa hai nước.

"Chúng tôi hy vọng rằng, hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ tạo động lực cho việc bình thường hóa quan hệ song phương, điều này sẽ cho phép chúng tôi giải quyết các vấn đề như khôi phục giao thông hàng không. Mặc dù rõ ràng là các nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào các chủ đề hoàn toàn khác nhau”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết.

Thêm vào đó, ông Ryabkov lưu ý rằng, hiện vẫn chưa có tiến triển nào trong việc trả lại tài sản ngoại giao của Nga bị chính quyền Mỹ tịch thu.

Trước đó, ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, một vài chủ đề sẽ được ông đề cập trong cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp phía Nga. Theo đó, cuộc họp với Tổng thống Putin “sẽ là sơ bộ”, và ông Trump yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Trump tin chắc chắn rằng, ông sẽ hiểu liệu một thỏa thuận về Ukraine có khả thi trong vòng "vài phút" kể từ khi bắt đầu đàm phán hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự không hài lòng trước những tuyên bố của ông Zelensky rằng, ông sẽ cần sự chấp thuận của Hiến pháp Ukraine về các vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump tuyên bố rằng, ông sẽ "cố gắng trả lại" một phần lãnh thổ cho Ukraine.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết, sau các cuộc đàm phán, ông sẽ gọi điện cho ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu.