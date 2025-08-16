Thứ Bảy, 16/8/2025
Ông Trump đánh giá mức cao nhất, 'cho điểm 10' sau Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Putin

PV 16/08/2025 08:40

“Trên thang điểm từ 1 đến 10, tôi sẽ cho ngày hôm nay điểm 10”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền với kênh truyền hình Fox News khi được yêu cầu chấm điểm cuộc gặp vừa kết thúc với Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ngày 15/8. Ảnh Sputnik

Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra trong bầu không khí mang tính xây dựng.

“Các cuộc đàm phán của chúng tôi đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời rất toàn diện và hữu ích”, ông Putin phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Trump.

