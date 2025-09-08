Thứ Bảy, 9/8/2025
Quốc tế

Tổng thống Putin - nhà lãnh đạo Nga đầu tiên đến thăm Alaska

Mỹ Nga 09/08/2025 15:01

Tổng thống Putin trở thành nhà lãnh đạo Nga đầu tiên đến vùng đất Alaska, kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ.

1564268840_0-0-2730-2048_1440x900_80_0_1_b6cd31c745f3e63757761669138745fd.jpg
Vùng đất Alaska. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti ngày 9/8, chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Alaska trong cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp phía Mỹ, sẽ là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử, bởi trước đó chưa có nhà lãnh đạo Nga nào đến đây.

Ở thời kỳ Xô viết, một số nhà lãnh đạo đã từng đến Alaska như Nikita Khrushchev, Alexey Kosygin, Leonid Brezhnev, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin…

Tổng thống Putin đã từng đến các thành phố và tiểu bang của Mỹ như New York, Texas, Maryland, Georgia và Maine. Chuyến thăm cuối cùng của ông đến Mỹ diễn ra cách đây 10 năm – vào tháng 9/2015.

Văn phòng Thống đốc bang Mike Dunleavy cho biết, địa điểm gặp gỡ chính xác của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska vẫn chưa được biết.

"Không, nó vẫn chưa được công bố. Thông tin này sẽ được Nhà Trắng công bố sau” - đại diện Văn phòng thống đốc bang Alaska trả lời câu hỏi liệu văn phòng của ông có biết cuộc họp này có thể diễn ra ở đâu hay không.

Văn phòng cũng cho biết cuộc họp được lên kế hoạch ở cấp chính phủ liên bang.

Trước thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska, Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev đã kêu gọi phát triển hợp tác Nga-Mỹ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng và năng lượng ở Bắc Cực và hơn thế nữa.

“Alaska – vùng đất như “người Mỹ gốc Nga”, nổi tiếng với hàng thủ công lông thú, và hệ sinh thái đặc sắc. Hãy biến nơi đây thành nơi phát triển mối quan hệ hợp tác, và đưa Mỹ trở thành một quốc gia Bắc Cực. Hãy phát triển hợp tác Nga-Mỹ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng và năng lượng ở Bắc Cực và hơn thế nữa” – Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, đặc phái viên của Tổng thống Putin về đầu tư nước ngoài, cho biết.

Alaska là bang thứ 49 của Mỹ, song vùng đất lạnh lẽo, giàu tài nguyên này vốn thuộc về Nga và chỉ "đổi chủ" sau một thương vụ cách đây hơn 150 năm.

Sau cuộc chiến tranh Crimea từ năm 1853 -1856, Nga bất ngờ quyết định bán lại Alaska. Khi đó, Mỹ và Nga là đồng minh, nên Nga tìm đến Mỹ để thảo luận thương vụ Alaska.

Sau các cuộc thảo luận, hai bên chốt thương vụ mua bán hòn đảo ở mức 7,2 triệu USD.

Theo RIA Novosti
      Quốc tế
      Tổng thống Putin - nhà lãnh đạo Nga đầu tiên đến thăm Alaska

